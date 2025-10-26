Bihar: छठ पूजा के बाद बिहार से लौटने वाले यात्रियों को रेलवे की खास व्यवस्था, 30 रेलवे स्टेशनों पर बनाया है होल्डिंग एरिया

Bihar: छठ महापर्व के समापन के बाद बिहार और उसके आस-पास के जिलों से बड़ी संख्या में यात्री अलग-अलग गंतव्यों के लिए रवाना होंगे। इसी को ध्यान में रखते हुए रेलवे ने यात्रियों की सुविधा, सुरक्षा और सुगम आवागमन सुनिश्चित करने के लिए व्यापक तैयारियां की हैं। यात्रियों को सुव्यवस्थित रखने, भीड़ नियंत्रण और ट्रेनों के सुचारू संचालन के उद्देश्य से रेलवे ने बिहार और उसके निकटवर्ती राज्यों के प्रमुख स्टेशनों पर विशेष होल्डिंग एरिया बनाए हैं।

जिसमें बिहार के पटना, दानापुर, गया, मुजफ्फरपुर, सहरसा, जयनगर, बरौनी, हाजीपुर, सीतामढ़ी, दरभंगा, सकरी, मधुबनी, बापूधाम मोतिहारी, रक्सौल, समस्तीपुर, भागलपुर, जसीडीह, जमालपुर, कटिहार, जोगबनी, फारबिसगंज, पूर्णिया, किशनगंज, बारसोई, छपरा, सीवान और उत्तर प्रदेश के पं. दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन, गोरखपुर, बनारस और बलिया जैसे 30 स्टेशन शामिल हैं।

इसके अलावा देश के अन्य राज्यों में भी प्रमुख स्टेशनों पर होल्डिंग एरिया बनाए गए हैं। इन होल्डिंग एरिया का मुख्य उद्देश्य स्टेशन परिसर में समय से पहले पहुंचने वाले यात्रियों को सुव्यवस्थित रूप से ठहराना और ट्रेन के प्रस्थान के समय उन्हें कतारबद्ध तरीके से प्लेटफॉर्म तक पहुंचाना है, ताकि किसी भी प्रकार की अफरा-तफरी या भीड़भाड़ से बचा जा सके। स्टेशन परिसर और उसके आस-पास बनाए गए इन होल्डिंग एरिया में यात्रियों के लिए बैठने की उचित व्यवस्था, स्वच्छ पेयजल, पंखा, शौचालय, मोबाइल चार्जिंग पॉइंट, पूछताछ केंद्र, यूटीएस एवं एमयूटीएस टिकटिंग, रियल टाइम ट्रेन डिस्प्ले बोर्ड और चिकित्सा सहायता बूथ जैसी सभी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं।

यात्रियों को समय-समय पर आवश्यक जानकारी अनाउंसमेंट सिस्टम के माध्यम से दी जा रही है। इन होल्डिंग एरिया में छठ के गीत चल रहे हैं और कुछ स्थानों पर सांस्कृतिक कार्यक्रम के जरिए भी छठ के महत्व को लोगों तक पहुंचाया जा रहा है। कुछ स्टेशनों पर एनजीओ और रेलवे के सहयोग से भोजन और पानी का वितरण भी किया जा रहा है। यात्रियों की सुरक्षा के लिए स्टेशनों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। साथ ही अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है और हीट मैपिंग तकनीक के जरिए भी भीड़ की स्थिति पर नजर रखी जा रही है। छठ महापर्व के इस पावन अवसर पर रेलवे द्वारा हर स्तर पर समुचित व्यवस्थाओं पर यात्री संतुष्ट दिख रहे हैं।

