Bihar Chunav 2025: बिहार में चुनावी घोषणा से पहले महागठबंधन में दरार? वाम दलों ने 35 सीटों की मांग की
By रुस्तम राणा | Updated: October 3, 2025 21:29 IST2025-10-03T21:29:42+5:302025-10-03T21:29:42+5:30
सीपीआई ने कहा कि वह 24 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है, जबकि सीपीएम ने 11 सीटों की मांग की है। दोनों वामपंथी दलों ने एक संयुक्त सम्मेलन में यह मांग की।
पटना: भारतीय चुनाव आयोग (ईसीआई) द्वारा बिहार में आगामी विधानसभा चुनावों की तारीखों की घोषणा से कुछ दिन पहले, ऐसा प्रतीत होता है कि महागठबंधन में दरार आ गई है, क्योंकि दो वामपंथी दलों - भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (सीपीआई) और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी-मार्क्सवादी (सीपीएम) - ने मांग की है कि उन्हें 35 सीटें आवंटित की जानी चाहिए। सीपीआई ने कहा कि वह 24 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है, जबकि सीपीएम ने 11 सीटों की मांग की है। दोनों वामपंथी दलों ने एक संयुक्त सम्मेलन में यह मांग की।
प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान, उन्होंने सीट बंटवारे के फॉर्मूले की घोषणा में देरी की भी आलोचना की और कहा कि इससे 'भ्रम' पैदा हो सकता है और यह महागठबंधन की कमज़ोरी को उजागर करता है। उन्होंने यह भी उम्मीद जताई कि महागठबंधन के बड़े घटक, राष्ट्रीय जनता दल (राजद) और कांग्रेस का ज़िक्र करते हुए, छोटे सहयोगियों को ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़ने की अनुमति देंगे।
वामपंथी दलों ने 2020 के बिहार चुनावों में अपने प्रदर्शन का हवाला देते हुए इस बार ज़्यादा सीटों की माँग की है। 2020 के बिहार चुनावों में, सीपीआई ने छह सीटों पर चुनाव लड़ा था और दो सीटें जीती थीं, जबकि सीपीएम ने चार सीटों पर चुनाव लड़ा था और दो सीटें जीती थीं। वहीं, सीपीआई-एमएल ने 19 सीटों पर चुनाव लड़ा था और 12 सीटों पर जीत हासिल की थी।
महागठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर दुविधा?
सत्तारूढ़ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) की तरह, महागठबंधन भी सीट बंटवारे को लेकर दुविधा का सामना कर रहा है। खबरों के अनुसार, राजद 150 सीटों पर चुनाव लड़ने का लक्ष्य लेकर चल रही है, जिससे बिहार की 243 सीटों में से उसके पास केवल 93 सीटें ही बचेंगी।
पिछले महीने, राजद नेता तेजस्वी यादव ने भी संकेत दिया था कि उनकी पार्टी ज़्यादातर सीटों पर चुनाव लड़ेगी, क्योंकि उन्होंने खुद कहा था कि वह सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने मुजफ्फरपुर में एक रैली में कहा, "आप सभी को एकजुट रहना होगा और इस बार तेजस्वी 243 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे... मैं सभी पार्टी नेताओं से एकजुट होकर चुनाव लड़ने का अनुरोध करूँगा।"
हालांकि, महागठबंधन के छोटे दल, खासकर वामपंथी दल, ज़्यादा सीटें मिलने की उम्मीद कर रहे हैं। मुकेश साहनी के नेतृत्व वाली विकासशील इंसान पार्टी (वीआईपी), झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की झारखंड मुक्ति मोर्चा (जेएमएम) और पशुपति कुमार पारस के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी (आरएलजेपी) के महागठबंधन में शामिल होने से गठबंधन के लिए सीट बंटवारे को अंतिम रूप देना जटिल हो गया है।