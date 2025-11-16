Bihar Govt Formation: एनडीए ने नीतीश कैबिनेट के लिए तैयार किया यह फॉर्मूला, सहयोगी दल को इतने विधायकों पर दिया जाएगा एक मंत्री पद

पटना:बिहार में 2025 के विधानसभा चुनावों में भारी जीत के कुछ दिनों बाद, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) ने राज्य में सरकार गठन के लिए कैबिनेट का फॉर्मूला तैयार कर लिया है। सूत्रों के अनुसार, नीतीश कुमार मंत्रिमंडल में गठबंधन के प्रत्येक दल को हर छह विधायकों पर एक मंत्री पद दिया जाएगा।

यह घटनाक्रम जनता दल यूनाइटेड (जदयू) के कार्यकारी अध्यक्ष संजय कुमार झा सहित गठबंधन के वरिष्ठ नेताओं की शनिवार शाम दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ बैठक के बाद सामने आया है। इस फॉर्मूले के अनुसार, भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) को सबसे बड़ा हिस्सा मिलने की संभावना है और उसे 15 या 16 मंत्री पद दिए जा सकते हैं, जबकि जदयू को 14 मंत्री पद मिलने की संभावना है।

केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के नेतृत्व वाली लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) को तीन मंत्री पद मिलने की उम्मीद है। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी के नेतृत्व वाली हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा (सेक्युलर) और राज्यसभा सांसद उपेंद्र कुशवाहा की राष्ट्रीय लोक मोर्चा (आरएलएम) को एक-एक मंत्री पद मिल सकता है।

राजग ने दो चरणों में हुए विधानसभा चुनावों में 243 सदस्यीय बिहार विधानसभा में 202 सीटें जीतकर शानदार जीत दर्ज की। 89 सीटों के साथ भाजपा सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, जबकि नीतीश कुमार की जदयू ने 85 सीटें जीतीं। लोजपा-रालोद गठबंधन ने 19 सीटें जीतीं, जबकि हम (एस) और रालोद ने क्रमशः पाँच और चार सीटें जीतीं।

हालांकि गठबंधन ने नई सरकार के शपथ ग्रहण समारोह की तारीख तय नहीं की है, लेकिन खबरें हैं कि यह जल्द ही हो सकता है। गठबंधन ने अभी तक औपचारिक रूप से यह घोषणा नहीं की है कि मुख्यमंत्री कौन होगा, लेकिन पासवान और मांझी सहित इसके नेताओं ने अलग-अलग नीतीश कुमार का समर्थन किया है और कहा है कि जदयू नेता शीर्ष पद पर बने रहेंगे।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कई केंद्रीय मंत्रियों और गठबंधन शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों सहित एनडीए के शीर्ष नेता अगली बिहार सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। इस बीच, निवर्तमान विधानसभा को भंग करने की मंजूरी देने के लिए सोमवार को मौजूदा सरकार की कैबिनेट बैठक होगी, जिसके बाद नीतीश कुमार राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान को अपना इस्तीफा सौंपेंगे।

Web Title: Bihar Govt Formation: NDA has prepared this formula for Nitish cabinet, ally party will be given one ministerial post for so many MLAs