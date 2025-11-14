Bihar Elections Result 2025: जीत से गदगद हुए नीतीश कुमार, पीएम मोदी समेत इन नेताओं का जताया आभार
Bihar Elections Result 2025: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 ने एनडीए को अब तक का सबसे बड़ा जनादेश दिया है, जिससे उसका 20 साल का दबदबा और बढ़ गया है। इन दशकों में एनडीए को बस एक ही नुकसान हुआ है, जब नीतीश कुमार अलग हुए।
Bihar Elections Result 2025: बिहार विधानसभा चुनाव मतगणना में एक बार फिर एनडीए की सत्ता में वापसी हो रही है। चुनाव आयोग 14 नवंबर को गिनती कर रहा है और अब लगभग कुछ ही देर में फाइनल आंकड़े आ जाएंगे। इस बीच, बिहार के सीएम और जेडीयू नेता नीतीश कुमार ने ट्वीट कर जनता को धन्यवाद दिया है।
नीतीश कुमार ने ट्वीट कर कहा, "मैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को नमन करते हुए उनसे मिले समर्थन के लिए हृदय से आभार एवं धन्यवाद व्यक्त करता हूँ।"
नीतीश कुमार ने अपने एक्स पर लंबा ट्वीट करके जनता और अपने गठबंधन का शुक्रिया कर रहे हैं।
नीतीश कुमार ने कहा, "इस चुनाव में एनडीए गठबंधन ने पूर्ण एकजुटता का परिचय देते हुए प्रचंड बहुमत प्राप्त किया है। इस प्रचंड विजय के लिए एनडीए गठबंधन के सभी सहयोगियों - चिराग पासवान जी, जीतन राम मांझी जी, और उपेंद्र कुशवाहा जी का भी आभार एवं धन्यवाद।"
नीतीश ने कहा कि बिहार विधान सभा चुनाव-2025 में राज्य की जनता ने हमें प्रचंड बहुमत देकर हमारी सरकार पर अपना विश्वास व्यक्त किया है। इसके लिए मैं राज्य के सभी सम्मानित मतदाताओं को नमन करता हूँ, और हृदय से आभार एवं धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। आप सभी के सहयोग से बिहार और भी आगे बढ़ेगा और देश के सबसे विकसित राज्यों की श्रेणी में शामिल होगा।