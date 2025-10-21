Bihar Elections 2025: महागठबंधन ने 12 सीटों पर एक-दूसरे के खिलाफ उम्मीदवार उतारे, NDA को फायदा फायदा होने की उम्मीद

पटना:बिहार में दो चरणों - 6 और 11 नवंबर - में मतदान होने वाले हैं और इस चुनावी जंग में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) और महागठबंधन एक-दूसरे के खिलाफ ताल ठोकने को तैयार हैं। हालांकि मतदान में अभी समय है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि एनडीए, महागठबंधन पर बढ़त बनाए हुए है क्योंकि विपक्षी खेमा कई सीटों पर दोस्ताना मुकाबले में उलझा हुआ है।

महागठबंधन में राष्ट्रीय जनता दल (राजद), कांग्रेस, विकासशील इंसान पार्टी (वीआईपी), भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (भाकपा), भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (माले) लिबरेशन और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) शामिल हैं। एक विश्लेषण के अनुसार, इन तीनों ने कम से कम 12 सीटों पर एक-दूसरे के खिलाफ उम्मीदवार उतारे हैं, जिससे इनके वोटों का बंटवारा हो सकता है और सत्तारूढ़ गठबंधन को फायदा हो सकता है।

12 सीटों पर दोस्ताना मुकाबला या आम सहमति नहीं?

छह सीटों - नरकटियागंज, कहलगांव, सिकंदरा, सुल्तानगंज और वारसलीगंज - पर कांग्रेस और राजद एक-दूसरे के साथ सीधा मुकाबला करने जा रहे हैं। इसी तरह, बछवाड़ा, राजा पाकर, बिहारशरीफ और करगहर में कांग्रेस और भाकपा ने एक-दूसरे के खिलाफ उम्मीदवार उतारे हैं। इस बीच, राजद और वीआईपी ने बाबूबरही और चैनपुर में एक-दूसरे के खिलाफ उम्मीदवार उतारे हैं।

गठबंधन द्वारा एक-दूसरे के खिलाफ उम्मीदवार उतारना एक बड़ी विफलता है और यह दर्शाता है कि महागठबंधन सीटों के बंटवारे पर आम सहमति बनाने में स्पष्ट रूप से विफल रहा है। कई रिपोर्टों के अनुसार, कांग्रेस और वीआईपी क्रमशः 70 और 50 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती थीं, लेकिन राजद ऐसा करने में अनिच्छुक थी और अपनी अधिकांश सीटें अपने पास रखना चाहती थी।

वामपंथी दलों ने भी पिछले चुनावों में अपने प्रदर्शन का हवाला देते हुए इस बार अपने लिए अधिक हिस्सेदारी की मांग की है। 2020 के बिहार चुनावों में, सीपीआई-एमएल ने 19 सीटों पर चुनाव लड़ा और उनमें से 12 पर जीत हासिल की, सीपीआई ने छह सीटों पर चुनाव लड़ा और दो पर जीत हासिल की, जबकि सीपीआई-एम ने चार में से दो निर्वाचन क्षेत्रों पर उम्मीदवार उतारे।

एनडीए को फ़ायदा?

महागठबंधन द्वारा सीटों के बंटवारे पर सहमति न बना पाना, गठबंधन सहयोगियों के बीच एकता और समन्वय की कमी को दर्शाता है। इससे गठबंधन की विश्वसनीयता कमज़ोर होती है और मतदाता भ्रमित भी हो सकते हैं, जिससे एनडीए को फ़ायदा मिलने की उम्मीद है, क्योंकि इससे विपक्षी गठबंधन के वोट बंट सकते हैं।

केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के प्रमुख चिराग पासवान ने भी इसी तरह की भावना व्यक्त की है और कहा है कि महागठबंधन द्वारा एक-दूसरे के ख़िलाफ़ उम्मीदवार उतारने से एनडीए को उन सीटों पर 'वाकओवर' मिल गया है। पासवान ने सोमवार को पटना में संवाददाताओं से कहा, "मैंने अपने जीवन में ऐसा कभी नहीं देखा कि इतना बड़ा गठबंधन टूटने की कगार पर हो।"

उन्होंने आगे कहा, "अगर महागठबंधन के लोग इस भ्रम में हैं कि वे एक ही सीट से कई उम्मीदवार उतार सकते हैं, तो उन्हें पता होना चाहिए कि 'दोस्ताना लड़ाई' जैसी कोई चीज़ नहीं होती... लेकिन अब महागठबंधन ने हमें कई सीटों पर भी वाकओवर दे दिया है जो हमें चुनौतीपूर्ण लग रही थीं।"



Web Title: Bihar Elections 2025: Grand Alliance fields candidates against each other on 12 seats, NDA expected to benefit