बिहार चुनाव 2025: महागठबंधन में जारी दरार के बीच जारी की गई उम्मीदवारों की सूची, देखें पूरी लिस्ट

पटना: बिहार में महागठबंधन ने सीटों के तालमेल को लेकर अपनी सूची जारी कर दी है। इसी कडी में राजद ने अपने 143 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। जबकि कांग्रेस ने 60 सीटों पर अब तक उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। बिहार प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम को कुटंबा से चुनावी मैदान में उतरेंगे। महागठबंधन में कांग्रेस के साथ राजद, वीआईपी, भाकपा- माले, भाकपा और माकपा चुनाव लड़ रही है।

बता दें कि साल 2020 में राजद ने 144 उम्मीदवार चुनावी मैदान में खड़े किए थे। इस बार राजद ने 143 उम्मीदवार ही अब तक खड़े किए हैं। भले ही राजद ने 143 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है, लेकिन महागठबंधन के सभी घटक दलों के बीच अभीतक सीटों का मसला पूरी तरह नहीं सुलझा है। राजद के द्वारा जारी की गई सूची सबसे पहला नाम तेजस्वी यादव का है। तेजस्वी यादव वैशाली की राघोपुर सीट से चुनावी दंगल में होंगे। वहीं, पार्टी ने मधेपुरा की बिहारीगंज सीट से रेणु कुशवाहा, पूर्णिया की बैंसी सीट से अब्दुस सुभान और मुजफ्फरपुर जिले की बोचहां सुरक्षित सीट से अमर पासवान को टिकट थमाया है।

इसके अलावा सारण के तरैया से शैलेंद्र प्रताप सिंह, सहरसा जिले की महिषी सीट से गौतम कृष्णा और जमुई की झाझा सीट से जय प्रकाश यादव को मैदान में उतारा गया है। राजद उम्मीदवारों की सूची इस प्रकार है-: राघोपुर – तेजस्वी प्रसाद यादव, बिहारीगंज – रेनू कुशवाहा, बैसी – अब्दुस सुभान, बोचहा (सु.) – अमर पासवान, वारसलीगंज – अनीता देवी महतो, तरैया – शैलेंद्र प्रताप सिंह, महिषी – गौतम कृष्णा बीडीओ, झाझा – जय प्रकाश यादव, अलीनगर – विनोद मिश्रा, अस्थावां – रवि रंजन कुमार, मटिहानी – बोगो सिंह, दरभंगा ग्रामीण – ललित यादव, कुरहनी – बाबू कुशवाहा, केवटी – डॉ. फराज फातमी, गायघाट – निरंजन राय, सिमरी बख्तियारपुर – यूसुफ सल्लाउद्दीन, हसनपुर – माला पुष्पम, मधेपुरा – प्रो. चंद्र शेखर, मधुबन – संध्या रानी कुशवाहा, इमामगंज (सु.) – ऋतु प्रिया चौधरी, बाराचट्टी (सु.) – तनुश्री मांझी, कांटी – इस्राइल मंसूरी, हथुआ – राजेश कुशवाहा, साहेबगंज – पृथि राय, सिंहेश्वर (सु.) – चंद्रहास चौपाल, बैकुंठपुर – प्रेम शंकर यादव, बरौली – दिलीप सिंह, हाजीपुर – देव कुमार चौरसिया, बहादुरपुर – भोला यादव, सीवान – अवध बिहारी चौधरी, बड़हिया – अरुण गुप्ता, मिनापुर – मुन्‍ना यादव, रघुनाथपुर – उसामा शाहाब, छपरा – शत्रुघ्न कुमार उर्फ़ खेसारी लाल, गरखा (सु.) – सुरेंद्र राम, महाराजगंज – विशाल जायसवाल, एकमा – श्रीकांत यादव, बनियापुर – चांदनी देवी सिंह, अतरी – विजयन्ती देवी, रजौली (सु) – पिंकी चौधरी, पारू – शंकर यादव, मरहौरा – जितेंद्र राय, गोरियाकोठी – अनवरुल हक अंसारी, लालगंज – शिवानी शुक्ला, परसा – डॉ. करिश्मा राय, सोनपुर – डॉ. रामानुज प्रसाद, सरायरंजन – अरविंद सहनी, मोरवा – रणविजय साहू, चेरी–बरियारपुर – सुषील सिंह कुशवाहा, उजियारपुर – आलोक मेहता, महुआ – डॉ. मुकेश रौशन, अलौली (सु) – रामवृक्ष सदा, महनार – रविंदर सिंह, पातेपुर (सु) – प्रेमा चौधरी, समस्तीपुर – अख्तरुल इस्लाम शाहीन, तारापुर – अरुण शाह, अमनौर – सुनील राय, मोकामा – वीना देवी, मोहीउद्दीननगर – डॉ. एज्या यादव, वैशाली – अजय कुशवाहा, साहेबपुर कमाल – सतानंद संबुध, बाढ़ – कर्मवीर सिंह, मुंगेर – अभिनव विद्यर्थी, परबत्ता – डॉ. संजीव सिंह, सूर्यगढ़ा – प्रेम सागर चौधरी, मनेर – भाई वीरेंद्र, इस्लामपुर – राकेश रौशन, शेखपुरा – विजय सम्राट, मसौढ़ी (सु) – रेखा पासवान, नरकटिया – डॉ. शमीम अहमद, हिलसा – शक्ति सिंह यादव, दानापुर – रीतलाल राय (यादव), हरसिद्धि (सु) – राजेन्द्र राम, बख्तियारपुर – अनिरुद्ध यादव, बांकिपुर – रेखा गुप्ता, गोविंदपुर – पुर्निमा देवी, फतुहा – डॉ. रामानंद यादव, रामनगर (सु) – सुभोध पासवान, कल्याणपुर – मनोज यादव, मोतिहारी – देवा गुप्ता, संदेश – दीपु राणावत, नरकटियागंज – दीपक यादव, बड़हरा – रामबाबू पासवान, जगदीशपुर – कुनाल किशोर, शाहपुर – राहुल तिवारी, ब्रह्मपुर – शंभु नाथ, चिरैया – लक्ष्मी नारायण प्रसाद, ढाका – फैसल रहमान, शिवहर – नवीन झा, परिहार – स्मिता पुर्वे गुप्ता, सुरसंड – सैयद अबू दुजाना, बाजपट्टी – मुकेश यादव, सीतामढ़ी – सुनील कुशवाहा, रुनीसैदपुर – चंदन कुमार, बेलसंड – संजय गुप्ता, खजौली – बृज किशोर यादव, बाबूबरही – अरुण कुशवाहा, बिस्फी – आसिफ अहमद, मधुबनी – समीयर महासेत, राजनगर (सु.) – प्रो. विष्णु राम, लौकहा – भरत भूषण मंडल, त्रिवेणीगंज (सु.) – संतोष सरदार, छातापुर – डॉ. विपिन कुमार नोनीया, निर्मली – बैजनाथ मेहता (पूर्व आईआरएस), नरपतगंज – मनीष यादव, रानीगंज (सु.) – अभिनव मंगलम, जोकीहाट – शहनवाज आलम, ठाकुरगंज – सऊद आलम, कोचाधामन – मुजाहिद आलम, रुपौली – बीमा भारती, धमदाहा – संतोष कुशवाहा, प्राणपुर – ईशरत परवीन, पीरपैंती (सु.) – राम विलास पासवान, कहलगांव – रजनीश भारती, सुल्तानगंज – चंदन सिन्हा, नाथनगर – शेख ज़ेयाउल हसन, धोरैया (सु.) – त्रिभुवन दास, कटोरिया (सु.-एसटी) – स्वीटी सीमा हेंब्रमे, बेलहर – चनयक्य प्रकाश रंजन, रामगढ़ – अजीत सिंह, मोहनिया (सु.) – श्वेता सुमन, भभुआ – बिरेन्द्र कुशवाहा, चैनपुर – बृज किशोर बिंद, सासाराम – सत्येन्द्र साह, दिनारा – राजेश यादव, नोखा – अनीता देवी नोनिया, चकाई – सवित्री देवी, डेहरी – गुड्डू चंद्रवंशी, कुर्था – सुधाय यादव, जहानाबाद – राहुल शर्मा, मखदुमपुर (सु) – सुबेदार दास, गोह – अमरेंद्र कुशवाहा, ओबरा – ऋषि कुमार, नबीनगर – अमोद चंद्रवंशी, रफीगंज – डॉ. गुलाम शाहिद, गुरारू – विनय कुमारो, शेरघाटी – प्रमोद वर्मा, बोधगया (सु.) – कुमार सर्वजीत पासवान, टिकारी – अजय डांगी, बेलागंज – विष्णुनाथ कुमार सिंह, नवादा – कौशल यादव और जमुई से शमशाद आलम को उम्मीदवार घोषित किया गया है।

बिहार कांग्रेस द्वारा जारी उम्मीदवारों की सूची इस प्रकार है- बगहा- जयेश मंगल सिंह, नौतन- अमित गिरी, चनपटिया- अभिषेक रंजन, बेतिया- वसी अहमद, रक्सौल- श्याम बिहारी प्रसाद, गोविंदगंज- शशि भूषण राय उर्फ गप्पू राय, रीगा- अमित कुमार सिंह टुन्ना, बथनाहा- ई. नवीन कुमार, बेनीपट्टी- नलिनी रंजन झा, फुलपरास- सुबोध मंडल, फारबिसगंज- मनोज विश्वास, बहादुरगंज- प्रो. मस्वर आलम उर्फ मुशब्बीर आलम, कदवा- शकील अहमद खान, मनिहारी- मनोहर प्रसाद सिंह, कोढ़ा- पूनम पासवान, सोनबरसा- सरिता देवी, बेनीपुर- मिथिलेश कुमार चौधरी, सकरा- उमेश राम, मुजफ्फरपुर- बिजेंद्र चौधरी, गोपालगंज- ओम प्रकाश गर्ग, कुचायकोट- हरि नारायण कुशवाहा, लालगंज- आदित्य कुमार राजा, वैशाली- ई. संजीव सिंह, राजापाकर- प्रतिमा सिंह, रोसड़ा- ब्रज किशोर रवि, बछवाड़ा- शिव प्रकाश गरीब दास, बेगूसराय- अमिता भूषण, खगड़िया- डॉ. चंदन यादव, बेलदौर- मिथिलेश कुमार निषाद, भागलपुर- अजीत कुमार शर्मा, सुल्तानगंज- ललन यादव, अमरपुर- जितेंद्र सिंह, लखीसराय- अमरेश कुमार (अनीश), बरबीघा- त्रिशूलधारी सिंह, बिहारशरीफ- ओमैर खान, नालंदा- कौशलेंद्र कुमार "छोटे मुखिया", हरनौत- अरुण कुमार बिंद, कुम्हरार- इंद्रदीप चंद्रवंशी, पटना साहिब- शशांत शेखर, बिक्रम- अनिल कुमार सिंह, बक्सर- संजय कुमार तिवारी, राजपुर- विश्वनाथ राम, चेनारी- मंगल राम, करगहर- संतोष मिश्रा, कुटुंबा- राजेश राम, औरंगाबाद- आनंद शंकर सिंह, वजीरगंज- अवधेश कुमार सिंह, हिसुआ- नीतू कुमारी, जाले- ऋषि मिश्रा, नरकटियागंज- शाश्वत केदार पांडेय, किशनगंज- मो. कमरुल होदा, कसबा- मो. इरफान आलम, पूर्णिया- जितेंद्र यादव, गया टाउन- मोहन श्रीवास्तव, वाल्मीकिनगर - सुरेंद्र प्रसाद कुशवाहा, अररिया - अबिदुर रहमान, अमौर- जलील मस्तान, बरारी- तौकीर आलम, कहलगांव - प्रवीण सिंह कुशवाहा और सिकंदरा (सुरक्षित) से विनोद चौधरी को उम्मीदवार बनाया गया है।

भाकपा- माले के द्वारा जारी 18 उम्मीदवारों की सूची- तरारी - मदन सिंह चन्द्रवंशी, अगिआंव - शिव प्रकाश रंजन, आरा - कयामुद्दीन अंसारी, डुमरांव - अजीत कुमार सिंह उर्फ अजीत कुशवाहा, काराकाट - अरुण सिंह कुशवाहा, अरवल - महानंद सिंह कुशवाहा, घोसी - रामबली सिंह यादव, पालीगंज - संदीप सौरभ, फुलवारी शरीफ- गोपाल रविदास, दीघा - दिव्या गौतम, दरौली - सत्यदेव राम, जीरादेई - अमरजीत कुशवाहा, दरौंदा - अमरनाथ यादव, भोरे - जितेंद्र पासवान, सिकटा - वीरेंद्र प्रसाद गुप्ता, वारिसनगर - फूलबाबू सिंह, कल्याणपुर - रंजीत राम और बलरामपुर से महबूब आलम को टिकट दिया गया है।

भाकपा के 6 उम्मीदवारों की सूची-तेघड़ा- रामरतन सिंह, बखरी- सूर्यकांत पासवान, बछवाड़ा- अवधेश कुमार राय, बांका- संजय कुमार, हरलाखी- राकेश कुमार पांडेय और झंझारपुर से राम नारायण यादव

वीआईपी के द्वारा जारी 11 उम्मीदवारों की सूची-चैनपुर - बाल गोविंद बिंदे, सुगौली - मनोज सहनी, बिहपुर - अर्पणा कुमारी मंडल, कटिहार - सौरभ अग्रवाल, केसरिया - वरुण विजय, औराई - भोगेन्द्र सहनी, बरुराज - राकेश कुमार, गौड़ाबौराम - संतोष सहनी, दरभंगा शहरी - उमेश सहनी, कुशेश्वरस्थान - गणेश भारती और आलमनगर से नवीन निषाद को उम्मीदवार बनाया गया है।

