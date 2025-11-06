Bihar Election 2025: पहले चरण का मतदान जारी, जानें आज क्या खुला रहेगा और क्या बंद?

Bihar Election 2025 Live: बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान जारी है। 121 निर्वाचन क्षेत्रों के मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए मतदाता केंद्र पर पहुंच रहे हैं। आज जिन जिलों में मतदान हो रहा है उनमें पटना, दरभंगा, मधेपुरा, सहरसा, मुजफ्फरपुर, गोपालगंज, सीवान, सारण, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, लखीसराय, मुंगेर, शेखपुरा, नालंदा, बक्सर और भोजपुर शामिल हैं।

#WATCH | Lakhisarai, Bihar | Bihar Deputy Chief Minister and BJP candidate from Lakhisarai constituency, Vijay Kumar Sinha, offers prayers at Jagdamba Temple. pic.twitter.com/lKb59PnF36 — ANI (@ANI) November 6, 2025

गौरतलब है कि सुबह 7 बजे शुरू हुआ मतदान शाम 6 बजे तक चलेगा। हालाँकि, सुरक्षा कारणों से सिमरी बख्तियारपुर, महिषी, तारापुर, मुंगेर, जमालपुर और सूर्यगढ़ा विधानसभा क्षेत्र के 56 मतदान केंद्रों पर मतदान का समय घटाकर शाम 5 बजे कर दिया गया है।

वर्तमान में 45,341 मतदान केंद्रों पर मतदान चल रहा है, जिनमें से अधिकांश (36,733) ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित हैं।

बिहार में स्कूल-कॉलेज बंद?

हाँ, 6 नवंबर को मतदान प्रक्रिया के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने के लिए आज पूरे बिहार में स्कूल बंद रहेंगे।

क्या आज बिहार में बैंकों की छुट्टी है?

हाँ, भारतीय रिज़र्व बैंक के वित्त वर्ष 2025-26 के क्षेत्रवार अवकाश कैलेंडर के अनुसार, आज, 6 नवंबर को राज्य भर के बैंक बंद रहेंगे।

हालाँकि, बैंक की छुट्टियों के दौरान भी बैंकिंग सेवाओं तक निर्बाध पहुँच सुनिश्चित करने के लिए ऑनलाइन बैंकिंग सेवाएँ उपलब्ध रहेंगी। ग्राहक सुविधाजनक वित्तीय लेनदेन के लिए इन सेवाओं का उपयोग कर सकते हैं।

#WATCH | Munger, Bihar: After casting his vote for the first phase of #BiharElection2025, Deputy CM and BJP candidate from Tarapur seat, Samrat Chaudhary, says, "NDA is coming to power with a thumping majority... In Bihar, a good government should be formed, and the work done by… pic.twitter.com/CRcL0lVy5e — ANI (@ANI) November 6, 2025

क्या आज बिहार में सरकारी कार्यालय बंद रहेंगे?

हाँ, आज, 6 नवंबर को बिहार के सभी सरकारी कार्यालय बंद रहेंगे।

पहले चरण में कई प्रमुख चेहरे मैदान में हैं, जिनमें महागठबंधन के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार तेजस्वी यादव, वर्तमान उपमुख्यमंत्री और भाजपा नेता सम्राट चौधरी, और लालू यादव के बड़े बेटे और बिहार के पूर्व मंत्री तेज प्रताप यादव शामिल हैं।

#WATCH | Siwan | Grandmother of RJD candidate from Raghunathpur constituency casts her vote in the Bihar elections, at a polling booth in Pratappur, Siwan pic.twitter.com/UOAQOiBsrB — ANI (@ANI) November 6, 2025

प्रमुख चुनावी मैदानों में राघोपुर शामिल है, जहाँ तेजस्वी यादव चुनाव लड़ रहे हैं; महुआ, जहाँ उनके भाई तेज प्रताप यादव एक नए राजनीतिक दल के साथ अपनी किस्मत आजमा रहे हैं; और तारापुर, जो उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का निर्वाचन क्षेत्र है।

Web Title: Bihar Election 2025 Voting for first phase continues know what will remain open and what will remain closed today