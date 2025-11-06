Bihar Election 2025: पहले चरण का मतदान जारी, जानें आज क्या खुला रहेगा और क्या बंद?

By अंजली चौहान | Updated: November 6, 2025 09:24 IST2025-11-06T09:22:51+5:302025-11-06T09:24:00+5:30

Bihar Election 2025 Live: बिहार विधानसभा चुनाव का पहला चरण 6 नवंबर, 2025 को निर्धारित है, जिसमें 121 निर्वाचन क्षेत्र शामिल होंगे।

Bihar Election 2025 Voting for first phase continues know what will remain open and what will remain closed today | Bihar Election 2025: पहले चरण का मतदान जारी, जानें आज क्या खुला रहेगा और क्या बंद?

Bihar Election 2025: पहले चरण का मतदान जारी, जानें आज क्या खुला रहेगा और क्या बंद?

Bihar Election 2025 Live: बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान जारी है। 121 निर्वाचन क्षेत्रों के मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए मतदाता केंद्र पर पहुंच रहे हैं। आज जिन जिलों में मतदान हो रहा है उनमें पटना, दरभंगा, मधेपुरा, सहरसा, मुजफ्फरपुर, गोपालगंज, सीवान, सारण, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, लखीसराय, मुंगेर, शेखपुरा, नालंदा, बक्सर और भोजपुर शामिल हैं।

गौरतलब है कि सुबह 7 बजे शुरू हुआ मतदान शाम 6 बजे तक चलेगा। हालाँकि, सुरक्षा कारणों से सिमरी बख्तियारपुर, महिषी, तारापुर, मुंगेर, जमालपुर और सूर्यगढ़ा विधानसभा क्षेत्र के 56 मतदान केंद्रों पर मतदान का समय घटाकर शाम 5 बजे कर दिया गया है।

वर्तमान में 45,341 मतदान केंद्रों पर मतदान चल रहा है, जिनमें से अधिकांश (36,733) ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित हैं।

बिहार में स्कूल-कॉलेज बंद?

हाँ, 6 नवंबर को मतदान प्रक्रिया के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने के लिए आज पूरे बिहार में स्कूल बंद रहेंगे।

क्या आज बिहार में बैंकों की छुट्टी है?

हाँ, भारतीय रिज़र्व बैंक के वित्त वर्ष 2025-26 के क्षेत्रवार अवकाश कैलेंडर के अनुसार, आज, 6 नवंबर को राज्य भर के बैंक बंद रहेंगे।

हालाँकि, बैंक की छुट्टियों के दौरान भी बैंकिंग सेवाओं तक निर्बाध पहुँच सुनिश्चित करने के लिए ऑनलाइन बैंकिंग सेवाएँ उपलब्ध रहेंगी। ग्राहक सुविधाजनक वित्तीय लेनदेन के लिए इन सेवाओं का उपयोग कर सकते हैं।

क्या आज बिहार में सरकारी कार्यालय बंद रहेंगे?

हाँ, आज, 6 नवंबर को बिहार के सभी सरकारी कार्यालय बंद रहेंगे।

पहले चरण में कई प्रमुख चेहरे मैदान में हैं, जिनमें महागठबंधन के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार तेजस्वी यादव, वर्तमान उपमुख्यमंत्री और भाजपा नेता सम्राट चौधरी, और लालू यादव के बड़े बेटे और बिहार के पूर्व मंत्री तेज प्रताप यादव शामिल हैं।

प्रमुख चुनावी मैदानों में राघोपुर शामिल है, जहाँ तेजस्वी यादव चुनाव लड़ रहे हैं; महुआ, जहाँ उनके भाई तेज प्रताप यादव एक नए राजनीतिक दल के साथ अपनी किस्मत आजमा रहे हैं; और तारापुर, जो उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का निर्वाचन क्षेत्र है।

Web Title: Bihar Election 2025 Voting for first phase continues know what will remain open and what will remain closed today

भारत से जुड़ीहिंदी खबरोंऔर देश दुनिया खबरोंके लिए यहाँ क्लिक करे.यूट्यूब चैनल यहाँ इब करें और देखें हमारा एक्सक्लूसिव वीडियो कंटेंट. सोशल से जुड़ने के लिए हमारा Facebook Pageलाइक करे

टॅग्स :Bihar Assembly Election 2025BiharJDURJDNDACongressबिहार विधानसभा चुनाव 2025बिहारजेडीयूआरजेडीराष्ट्रीय रक्षा अकादमीकांग्रेस