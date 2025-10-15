Bihar Election 2025: चुनाव नहीं लड़ेंगे प्रशांत किशोर, जन सुराज की जीत पक्की करने के लिए बनाएंगे रणनीति

Bihar Election 2025: बिहार विधानसभा चुनाव में प्रशांत किशोर ने उम्मीदवारी से अपना नाम पीछे कर लिया है। बड़ी अपडेट देते हुए जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने ऐलान किया कि वह चुनाव 2025 में बिहार में किसी भी क्षेत्र से खड़े नहीं हो रहे हैं बल्कि वह पार्टी के लिए काम करेंगे। हाल ही में उन्होंने पीटीआई को बताया कि वह आगामी बिहार विधानसभा चुनाव 2025 नहीं लड़ेंगे, उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी जन सुराज ने फैसला किया है कि उन्हें संगठनात्मक कार्यों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए।

जन सुराज के संस्थापक, जिन्हें पीके के नाम से भी जाना जाता है, ने पीटीआई के साथ एक साक्षात्कार के दौरान यह घोषणा की। किशोर के संभावित चुनावी पदार्पण और बिहार के शीर्ष राजनीतिक नेताओं के खिलाफ उनके चुनाव लड़ने की अटकलों को लेकर काफी चर्चा थी। हालांकि, इस घोषणा ने पीके के चुनावी मैदान में उतरने की सभी अटकलों पर विराम लगा दिया है। फिलहाल, वह पूरी तरह से संगठन को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित करेंगे।

VIDEO | EXCLUSIVE: "No, I won't contest. Party has decided... I will continue to do the work I have been doing in the party. I will continue with the organisational work for the larger interest of the party," Jan Suraaj (@PrashantKishor) founder Prashant Kishor said responding to… pic.twitter.com/aYpbz9mpth — Press Trust of India (@PTI_News) October 15, 2025

किशोर ने बुधवार को अपनी राजनीतिक रणनीतिकार की भूमिका में कदम रखा, बिहार में सत्तारूढ़ एनडीए की निश्चित हार की भविष्यवाणी की किशोर, जिन्होंने पहले कहा था कि जेडी(यू) के लिए 243 विधानसभा सीटों में से 25 सीटें जीतना भी मुश्किल होगा, ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी की स्थिति तब से और भी खराब हो गई है।

किशोर, जिन्होंने जेडी(यू) सुप्रीमो के साथ एक चुनाव विश्लेषक और बाद में, कुछ समय के लिए, एक पार्टी सहयोगी के रूप में, मिलकर काम किया है, ने कहा, "एनडीए निश्चित रूप से खत्म होने वाला है और नीतीश कुमार मुख्यमंत्री के रूप में वापस नहीं आएंगे।"

किशोर ने याद करते हुए कहा, "जेडी(यू) के लिए क्या भविष्य है, यह समझने के लिए आपको चुनाव विश्लेषक होने की आवश्यकता नहीं है। पिछले विधानसभा चुनावों में, चिराग पासवान ने चुनावों की घोषणा से कुछ दिन पहले ही बगावत कर दी थी और कुमार की पार्टी के उम्मीदवारों के खिलाफ उम्मीदवार खड़े किए थे, जिनमें से कई महत्वहीन थे, जिससे उनकी सीटों की संख्या घटकर 43 रह गई थी।

उन्होंने यह भी दावा किया कि एनडीए में "पूरी तरह से अराजकता" है, और यह अभी भी स्पष्ट नहीं है कि भाजपा किन सीटों पर चुनाव लड़ेगी और जेडी(यू) कहाँ अपने उम्मीदवार उतारना चाहती है।

किशोर ने दावा किया, "भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) में भी हालात कुछ बेहतर नहीं हैं। राजद और कांग्रेस के बीच कभी न खत्म होने वाली तकरार चल रही है। और किसी को नहीं पता कि पूर्व राज्य मंत्री मुकेश सहनी की विकासशील इंसान पार्टी अब भी उनके साथ है या नहीं।"



