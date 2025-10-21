बिहार विधानसभा चुनावः 6 नवंबर को मतदान, 121 सीट और 1314 प्रत्याशी, इन 18 जिलों में पड़ेंगे वोट

Highlights बिहार विधानसभा चुनाव दो चरणों में हो रहा है। दूसरे चरण में 122 सीट सीटों पर मतदान होगा। 17 अक्टूबर तक उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किए।

पटनाः बिहार विधानसभा चुनाव में पहले चरण के लिए नाम वापसी की प्रक्रिया 20 अक्टूबर को पूरी हो गई। बिहार के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय के अनुसार प्रथम चरण में 18 जिलों की 121 विधानसभा सीटों पर 1314 उम्मीदवार मैदान में रह गए हैं। पहले चरण के लिए 17 अक्टूबर तक उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किए। 18 अक्टूबर को नामांकन पत्रों की जांच की गई। पहले चरण के लिए 10 अक्टूबर को अधिसूचना जारी की गई थी। इसी दिन से नामांकन भी शुरू हो गया था। पहले चरण के लिए 6 नवंबर को मतदान कराये जायेंगे। जिन 18 जिलों में नामांकन की प्रक्रिया पूरी हो गई है, उनमें मधेपुरा, सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, गोपालगंज, सीवान, सारण, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, खगड़िया, मुंगेर, लखीसराय, शेखपुरा, नालंदा, पटना, भोजपुर और बक्सर जिले शामिल हैं।

प्रथम चरण के तहत 1,690 उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किया था। जिसमें 1,375 नामांकन वैध पाए गए। वहीं, 315 लोगों का नामांकन हुए रद्द हो गया। जबकि 61 उम्मीदवारों ने नामांकन वापस ले लिया। ऐसे में अब1,314 उम्मीदवार मैदान में रह गये हैं। चुनाव आयोग के ताजा आंकड़ों के अनुसार, बिहार में कुल 7.43 करोड़ मतदाता हैं, जिनमें करीब 3.92 करोड़ पुरुष, 3.50 करोड़ महिलाएं और 1,725 ट्रांसजेंडर मतदाता शामिल हैं। इस बार बिहार विधानसभा चुनाव दो चरणों में आयोजित किया जा रहा है।

राज्य की कुल 243 विधानसभा सीटों में से पहले चरण में 121 सीटों, और दूसरे चरण में 122 सीट सीटों पर मतदान होगा। इनमें से 203 सीटें सामान्य, 38 सीटें अनुसूचित जाति (एससी) और 2 सीटें अनुसूचित जनजाति (एसटी) के लिए आरक्षित हैं।

Web Title: Bihar Assembly Elections Voting November 6, 121 seats and 1314 candidates votes cast in these 18 districts