Bihar Assembly elections 2025: तेजस्वी यादव ने जारी किया राजद का घोषणापत्र, लगा दिया वादे का अंबार

Bihar Assembly elections 2025: बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन के द्वारा घोषित मुख्यमंत्री उम्मीदवार तेजस्वी यादव सत्ता में आने के लिए कोई कोर कसर छोडना नही चाहते हैं। यही कारण है कि वह हर संभव घोषनाओं के साथ-साथ सीधे-सीधे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के शासनकाल को चुनौती दे रहे हैं। इसी कड़ी में रविवार को एक पत्रकार वार्ता में उन्होंने चुनावी घोषणा पत्र जारी किया। कहा कि बिहार की जनता उन्हें केवल 20 महीने का मौका दे, जबकि नीतीश कुमार को 20 साल मिले।

तेजस्वी यादव ने दावा कि कि उनकी सरकार बिहार को नंबर 1 बनाने की दिशा में काम करेगी। उन्होंने अपनी संभावित सरकार के एजेंडे में स्थानीय लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए तीन अहम कदम उठाने की बात कही है।

तेजस्वी यादव ने कहा कि अगर राज्य में उनकी सरकार बनती है तो पंचायत प्रतिनिधियों और अन्य ग्राम प्रतिनिधियों का भत्ता दोगुना किया जाएगा। पूर्व पंचायत और ग्राम कचहरी प्रतिनिधियों को पेंशन राशि देने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने यादव-मुस्लिम के बाद नाई, कुम्हार, लोहार जातियों को पांच साल में 5-5 लाख रुपये की ब्याज रहित आर्थिक मदद देने का ऐलान किया।

उन्होंने पंचायत प्रतिनिधियों के लिए पेंशन और 50 लाख रुपये का बीमा कवर देने का वादा किया। तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार की जनता ने उन्हें (भाजपा को) 20 साल दिए, हम सिर्फ 20 महीने मांग रहे हैं और मुझे जनता पर पूरा भरोसा है कि इस बार बदलाव होगा और सरकार भी बदलेगी। महागठबंधन मिलकर नया बिहार बनाने का काम करेगा। त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों (मुखिया, सरपंच, आदि) के मानदेय और भत्ते को दोगुना किया जाएगा।

पीडीएस डीलरों को मानदेय दिया जाएगा और प्रति क्विंटल कमीशन की राशि बढ़ाई जाएगी। साथ ही, अनुकंपा के आधार पर नौकरी के लिए लागू 58 साल की उम्र सीमा को खत्म करने का भी वादा किया गया है। तेजस्वी यादव ने केंद्र और राज्य की एनडीए सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि ‘पानी एक जगह स्थिर रहने पर सड़ जाता है, वही हाल इस सरकार का है।

साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार कोई काम नहीं कर रही है और बिहार के लोग भाजपा का चाल, चरित्र और चेहरा समझ चुके हैं। तेजस्वी ने दावा किया कि बिहार की जनता इस भ्रष्ट सरकार को बदलकर महागठबंधन को सत्ता सौंपने को तैयार है। वहीं, चुनाव प्रचार में जाने से पहले उन्होंने एनडीए पर जमकर हमला बोला।

उन्होंने कहा कि हम लोग जो बोलते हैं वो करते हैं। तेजस्वी ने सवाल किया कि 2 करोड़ नौकरी, नोटबंदी, शाइनिंग इंडिया, स्टार्टअप इंडिया और मेकिंग इंडिया का क्या हुआ? उन्होंने कहा कि हम लोग काम करने में विश्वास करते हैं. कौन-क्या टिप्पणी करता है, इस पर हमको कुछ नहीं कहना है। हम लोग अगले पांच साल में क्या करेंगे, ये जनता को बता रहे हैं। लेकिन एनडीए में लालू-तेजस्वी को गाली देने के अलावा और कुछ नहीं हो रहा।

केवल गाली-गलौज किया जा रहा है। नकारात्मक बात कर रहे. लेकिन यह नहीं बता रहे कि अगले 5 साल आएंगे तो क्या करेंगे? पत्रकारों के सवाल पर तेजस्वी यादव ने यह भी कहा कि हम तो पूरे बिहार में घूम रहे हैं। बिहार की जनता बदलाव चाहती है। साथ ही तेजस्वी यादव ने एनडीए में सीएम फेस कौन होगा, इसे पहले क्लियर करने की बात कही। बता दें कि, बिहार की 243 सदस्यीय विधानसभा के लिए 6 और 11 नवंबर को, दो चरणों में चुनाव होना है। मतगणना 14 नवंबर को होगी।

