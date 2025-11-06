Bihar Assembly Elections 2025: बिहार चुनाव के चलते NIOS 2025 की परीक्षा स्थगित, जानें अब कब होंगे एग्जाम

By अंजली चौहान | Updated: November 6, 2025 13:18 IST2025-11-06T13:18:44+5:302025-11-06T13:18:49+5:30

Bihar Assembly Elections 2025: बिहार विधानसभा चुनाव के कारण NIOS ने कक्षा 10 और 12 की परीक्षाएँ स्थगित कर दी हैं। कक्षा 10 की चित्रकला और कक्षा 12 की भौतिकी, इतिहास, पर्यावरण विज्ञान, पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान की परीक्षाएँ संशोधित की गई हैं, जो मूल रूप से आज, 6 नवंबर, 2025 को निर्धारित थीं। संशोधित तिथियों की घोषणा जल्द ही की जाएगी और परीक्षाएँ 18 नवंबर, 2025 तक समाप्त होंगी।

Bihar Assembly Elections 2025 NIOS 2025 exams postponed due to Bihar elections find out when the exams will be held now | Bihar Assembly Elections 2025: बिहार चुनाव के चलते NIOS 2025 की परीक्षा स्थगित, जानें अब कब होंगे एग्जाम

Bihar Assembly Elections 2025: राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान (NIOS) ने बिहार विधानसभा चुनावों के कारण गुरुवार, 6 नवंबर को होने वाली कक्षा 10वीं और 12वीं की परीक्षाएँ स्थगित कर दी हैं। NIOS की अधिसूचना में कहा गया है, "बिहार विधानसभा चुनावों के मद्देनजर, प्रशासनिक और लॉजिस्टिक्स कारणों से 6 नवंबर को होने वाली NIOS परीक्षा पूरे भारत में आयोजित नहीं की जाएगी।"

NIOS की 12वीं की भौतिकी, इतिहास, पर्यावरण विज्ञान, पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान की परीक्षाएँ 2025 और चित्रकला की 10वीं की परीक्षाएँ आज होने वाली थीं, लेकिन स्थगित कर दी गईं। NIOS की अधिसूचना में कहा गया है कि संशोधित तिथियों की घोषणा जल्द ही की जाएगी।

एनआईओएस 10वीं और 12वीं परीक्षा 2025 18 नवंबर को समाप्त होगी।

एनआईओएस 10वीं टाइम टेबल 2025

7 नवंबर- विज्ञान और प्रौद्योगिकी
8 नवंबर- लोक कला
10 नवंबर- उर्दू, संस्कृत, भारतीय सांकेतिक भाषा, बोध दर्शन
11 नवंबर- अंग्रेजी
12 नवंबर- बेकरी और कन्फेक्शनरी, कटिंग और टेलरिंग, ड्रेस मेकिंग, डेस्कटॉप पब्लिशिंग में सर्टिफिकेट,
योग में सर्टिफिकेट, बेसिक कंप्यूटिंग (सिद्धांत) में सर्टिफिकेट, ब्यूटी कल्चर और हेयर केयर, हेयर केयर और स्टाइलिंग
13 नवंबर- गृह विज्ञान
14 नवंबर- हिंदुस्तानी संगीत, नाट्यकला
17 नवंबर- भारतीय संस्कृति और विरासत, कर्नाटक संगीत
18 नवंबर- लेखाशास्त्र, संस्कृत व्याकरण।
एनआईओएस 12वीं समय सारिणी

7 नवंबर- डेटा एंट्री ऑपरेशन
12 नवंबर- जीव विज्ञान, लेखाशास्त्र, विधि परिचय, सैन्य इतिहास
13 नवंबर- व्यवसाय अध्ययन, संस्कृत साहित्य
14 नवंबर- उर्दू, भारतीय दर्शन, नाट्यकला
17 नवंबर- अर्थशास्त्र, बोध दर्शन
18 नवंबर- हाउसकीपिंग, खानपान प्रबंधन, खाद्य प्रसंस्करण, होटल फ्रंट ऑफिस ऑपरेशन, फलों और सब्जियों का संरक्षण, वेब डिजाइनिंग और विकास, कंप्यूटर और कार्यालय अनुप्रयोग।

एनआईओएस की आधिकारिक अधिसूचना में कहा गया है, "बिहार विधानसभा चुनावों के मद्देनजर, प्रशासनिक और तार्किक कारणों से 6 नवंबर को आयोजित होने वाली एनआईओएस परीक्षा पूरे भारत में आयोजित नहीं की जाएगी।"
 

टॅग्स :Bihar Assembly Election 2025examBiharबिहार विधानसभा चुनाव 2025examबिहार