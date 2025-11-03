Bihar Assembly Election 2025: मोबाइल से कैसे करें वोटिंग? जानिए पूरी प्रक्रिया

Bihar Assembly Election 2025: बिहार में इस साल नवंबर महीने में विधानसभा चुनाव का मतदान होने वाला है। अब बस कुछ ही दिन बचे हैं और बिहार के नागरिक अपने अधिकार का प्रयोग करेंगे। मतदाता केंद्र पर जाकर वोटर वोट डालेंगे। हालाँकि, आप सिर्फ मतदाता केंद्र पर नहीं बल्कि मोबाइल से भी वोटिंग कर सकते हैं।

दरअसल, ई-वोटिंग ऐप बिहार विधानसभा चुनाव से कुछ महीने पहले ही लॉन्च किया गया है।

ई-वोटिंग के लिए पंजीकरण कैसे करें?

बिहार राज्य चुनाव आयोग ने मोबाइल के ज़रिए मतदान करने के इच्छुक मतदाताओं के लिए एक चरण-दर-चरण प्रक्रिया बताई है:

e-SECBHR ऐप डाउनलोड करें (वर्तमान में केवल एंड्रॉइड डिवाइस के लिए उपलब्ध)।

ऐप को मतदाता सूची में पंजीकृत अपने मोबाइल नंबर से लिंक करें।

एक बार सत्यापित हो जाने पर, आप चुनाव के दिन e-SECBHR ऐप या बिहार चुनाव आयोग की आधिकारिक वेबसाइट का उपयोग करके वोट डाल सकते हैं।

ऐप छेड़छाड़ को कैसे रोक सकता है?

एक ही मोबाइल नंबर से केवल दो पंजीकृत मतदाता ही लॉग इन कर सकते हैं।

प्रत्येक मतदाता का सत्यापन मतदाता पहचान पत्र संख्या दर्ज करके किया जा रहा है।

अन्य सुरक्षा उपाय क्या हैं?

सुरक्षित, अपरिवर्तनीय प्रणाली में वोट रिकॉर्ड करने के लिए ब्लॉकचेन तकनीक का उपयोग

लॉगिन और मतदान के समय मतदाता पहचान के सत्यापन के लिए चेहरे की पहचान और मिलान सहायक सुविधाएँ।

डिजिटल स्कैनिंग और OCR (ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन) वोटों की सटीक गिनती में सहायता करेंगे।

ऑडिट ट्रेल्स, जो EVM में वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल (VVPAT) के समान हैं, प्रत्येक वोट को ट्रैक और सत्यापित करने में मदद करते हैं।

हालाँकि, यह नहीं बताया गया है कि यह सुविधा अक्टूबर-नवंबर 2025 में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव के दौरान उपलब्ध होगी या नहीं।

Web Title: Bihar Assembly Election 2025 How to vote using your mobile phone Learn entire process