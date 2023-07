भाजपा का आरोप 'महिलाओं पर अत्याचार में बंगाल शीर्ष स्थान पर', कहा- ममता बनर्जी को मणिपुर पर बोलने का 'कोई नैतिक अधिकार नहीं'

Highlights राज्य भाजपा प्रमुख ने कहा, मणिपुर हिंसा पर उंगली उठाने का नैतिक अधिकार नहीं कहा- ममता बनर्जी के शासन में राज्य महिलाओं पर अत्याचार के मामले में नंबर एक है उन्होंने कहा, 2021 चुनाव के बाद, ज्यादातर जगहों पर जो घटनाएं हुईं, उनकी रिपोर्ट भी नहीं की गई

कोलकाता:पश्चिम बंगाल राज्य भाजपा प्रमुख सुकांत मजूमदार ने शनिवार को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्हें "मणिपुर हिंसा पर उंगली उठाने का नैतिक अधिकार नहीं है" क्योंकि उनके शासन में राज्य महिलाओं पर अत्याचार के मामले में नंबर एक है। उनकी टिप्पणी तब आई जब भगवा पार्टी ने पहले दिन में आरोप लगाया कि कुछ दिन पहले पश्चिम बंगाल में दो आदिवासी महिलाओं को नग्न किया गया और प्रताड़ित किया गया, जबकि पुलिस "मूक दर्शक" बनी रही।

जहां विपक्षी दल जातीय हिंसा प्रभावित मणिपुर में दो महिलाओं को नग्न घुमाने की घटना को लेकर भाजपा पर निशाना साध रहे हैं, वहीं पार्टी कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस जैसे अपने प्रतिद्वंद्वियों द्वारा शासित राज्यों में महिलाओं के खिलाफ अत्याचार के कथित मामलों को उजागर कर रही है।

पश्चिम बंगाल राज्य भाजपा अध्यक्ष ने कहा, "पश्चिम बंगाल में अधिक गंभीर मामले हुए हैं। 2021 (बंगाल राज्य) चुनाव के बाद, ज्यादातर जगहों पर जो घटनाएं हुईं, उनकी रिपोर्ट भी नहीं की गई। आप यह जानकर चौंक जाएंगे कि एक महिला ने हमारे जिला अध्यक्ष को फोन किया कि उसके घर का घेराव किया गया है। जबकि कॉल अभी भी चल रही थी, तृणमूल कांग्रेस के गुंडे उसके घर में घुस गए। 30 मिनट बाद, उसने कहा कि उसके साथ बलात्कार किया गया था।"

#WATCH | Kolkata: West Bengal State BJP chief Sukanta Majumdar says, "Atrocities on women is at its peak in West Bengal... Many more incidents have happened in West Bengal. After the 2021 elections, the incidents were not reported...CM Mamata Banerjee does not have the moral… pic.twitter.com/PE8BfC5bO1