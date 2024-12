Beed Sarpanch Murder Case: मंत्री धनंजय मुंडे के करीबी सहयोगी वाल्मिक कराड ने किया आत्मसमर्पण?, बीड सरपंच हत्याकांड में वांछित आरोपी, जानें घटनाक्रम, देखें वीडियो

Highlights कानून एवं व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए कड़े सुरक्षा उपाय लागू किए गए थे। सीआईडी ​​कार्यालय के बाहर भारी पुलिस तैनाती की गई। महाराष्ट्र के मंत्री धनंजय मुंडे के समर्थक भी घटनास्थल पर जुटने लगे।

Beed Sarpanch Murder Case: बीड सरपंच संतोष देशमुख की हत्या के मामले में मुख्य आरोपी और महाराष्ट्र के मंत्री धनंजय मुंडे के करीबी सहयोगी वाल्मिक कराड ने मंगलवार को पुणे में सीआईडी ​​मुख्यालय में आत्मसमर्पण कर दिया। सीआईडी ​​ने आत्मसमर्पण की पुष्टि करते हुए कहा कि उसे हिरासत में ले लिया। कराड के आत्मसमर्पण की अटकलें मंगलवार सुबह शुरू हुईं, जिसके कारण सीआईडी ​​कार्यालय के बाहर भारी पुलिस तैनाती की गई। महाराष्ट्र के मंत्री धनंजय मुंडे के समर्थक भी घटनास्थल पर जुटने लगे। कानून एवं व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए कड़े सुरक्षा उपाय लागू किए गए थे।

