Basohli Assembly seat Election Result 2024: जम्मू-कश्मीर में भाजपा ने खाता खोला?, 16034 वोट से जीते भाजपा के दर्शन कुमार, बसोहली सीट पर कांग्रेस के लाल सिंह को हराया

Highlights Basohli Assembly seat Election Result 2024: दर्शन कुमार को 31874 मत मिले। Basohli Assembly seat Election Result 2024: चौधरी लाल सिंह को 15840 वोट मिले। Basohli Assembly seat Election Result 2024: बहुजन समाज पार्टी के पंकज कुमार को 421 वोट मिले।

Basohli Assembly seat Election Result 2024: जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के परिणाम आना शुरू हो गया। बसोहली विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी ने बाजी मारकर खाता खोल लिया। 2024 चुनाव आयोग के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार भाजपा के दर्शन कुमार ने कांग्रेस के पूर्व सांसद एवं कांग्रेस उम्मीदवार चौधरी लाल सिंह को 16034 वोटों से हराया। दर्शन कुमार को 31874 मत मिले। चौधरी लाल सिंह को 15840 वोट मिले। बहुजन समाज पार्टी के पंकज कुमार को 421 वोट मिले। भाजपा जम्मू-कश्मीर में 27 सीट पर आगे है।

जम्मू एवं कश्मीर पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के प्रत्याशी योगिंदर सिंह को 368 मत मिले। चिनैनी सीट पर जम्मू-कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी (इंडिया) के अध्यक्ष हर्ष देव सिंह भाजपा उम्मीदवार एवं अपने चचेरे भाई बलवंत सिंह मनकोटिया से 8,863 मतों से पीछे हैं। नोटा को 246 लोगों ने वोट दिया।

जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस-कांग्रेस गठबंधन के सरकार बनाने की संभावना है। मंगलवार को रुझानों में गठबंधन ने 90 में से 51 सीट पर बढ़त बना ली है जबकि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) 26 सीट पर आगे है। निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध रुझानों के अनुसार, केंद्र शासित प्रदेश में पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) पांच सीट पर आगे है जबकि निर्दलीय प्रत्याशियों ने सात सीटों पर बढ़त बनायी हुयी है। रुझानों के अनुसार, नेशनल कॉन्फ्रेंस (नेकां) 41 सीट पर आगे है जबकि उसकी सहयोगी कांग्रेस 10 सीट पर आगे है।

