Balochistan Hinglaj Mata Mandir: पाकिस्तान में स्थित सबसे पुराने हिंदू मंदिर का क्या है इतिहास, जिसका जिक्र कर हिमंत बिस्वा सरमा ने छेड़ी नई बहस

Balochistan Hinglaj Mata Mandir: भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव के बाद सभी नेताओं ने आर्मी के ऑपरेशन सिंदूर को सराहा। पाक के खिलाफ एक्शन के बाद दोनों देशों के बीच सीजफायर समझौता होने के बाद अब हालात सामान्य है। इस बीच, गुरुवार, 15 मई को असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने गुरुवार को बलूचिस्तान में हिंगलाज माता मंदिर का जिक्र किया। हिमंत सरमा ने पाकिस्तान की धरती पर मौजूद हिंदू मंदिर पर बयान दिया है। उन्होंने इसे हिंदू सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत का एक गहरा प्रतीक बताया, उन्होंने जोर देकर कहा कि यह पवित्र मंदिर भारत की वर्तमान सीमाओं से परे सनातन धर्म की गहरी जड़ों की उपस्थिति की याद दिलाता है।

सरमा ने कहा, "पाकिस्तान के बलूचिस्तान क्षेत्र में स्थित हिंगलाज माता मंदिर केवल एक तीर्थ स्थल नहीं है - यह हमारी सभ्यतागत निरंतरता का प्रमाण है। यह साबित करता है कि हिंदू धर्म का पवित्र भूगोल 1947 में खींची गई राजनीतिक सीमाओं से कहीं आगे तक फैला हुआ है।"

