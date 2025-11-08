'माफिया नंबर 1 आपके सामने खड़ा है': आजम खान ने यूपी को माफिया मुक्त राज्य बनाने पर सीएम योगी के बयान पर दी प्रतिक्रिया | VIDEO

November 8, 2025

जब आज़म खाने से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के राज्य को माफिया-मुक्त और डर-मुक्त बनाने के दावों के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने कहा, "माफिया नंबर वन आपके सामने खड़ा है।"

Highlightsआज़म खान ने शुक्रवार को मीडिया से बात करते हुए एक विवादित बयान दियाउन्होंने कहा, माफिया नंबर वन आपके सामने खड़ा है, मुझसे बड़ा माफिया कौन है?उनसे CM योगी के राज्य को माफिया-मुक्त प्रदेश बनाने के दावे को लेकर किया गया था सवाल

लखनऊ: समाजवादी पार्टी (सपा) के वरिष्ठ नेता आज़म खान ने शुक्रवार को मीडिया से बात करते हुए एक विवादित बयान दिया। जब उनसे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के राज्य को माफिया-मुक्त और डर-मुक्त बनाने के दावों के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने कहा, "माफिया नंबर वन आपके सामने खड़ा है।"

आजम खान ने कहा, "माफिया नंबर एक खड़ा तो है आपके सामने, मैं खड़ा तो हूं आपके सामने। मुझसे बड़ा माफिया कौन है?" उन्होंने आगे कहा, "मैं तो मिसाल हूं, और मेरे बाद सदियों तक मिसालें दी जाएंगी। आपके बच्चे अपने बच्चों को सुनाएंगे और बताएंगे कि एक ऐसा दौर भी हिंदुस्तान में आया था।"

खास बात यह है कि शुक्रवार को एक स्पेशल कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री को बरी कर दिया। यह मामला कथित तौर पर दुश्मनी फैलाने, सरकारी लेटरहेड और मुहर का गलत इस्तेमाल करने और बीजेपी, आरएसएस और जाने-माने शिया धर्मगुरु मौलाना सैयद कल्बे जवाद नकवी के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने से जुड़ा था।

खान ने सपा के मुखिया अखिलेश यादव से उनके घर पर भी मुलाकात की। यादव ने एक्स पर मीटिंग की तस्वीरें शेयर करते हुए लिखा, "पता नहीं वे अपने साथ कितनी यादें लेकर आए जब वे आज हमारे घर आए! यह मेलजोल और मुलाकात हमारी साझा विरासत है।" 

आपको बता दें कि सपा के संस्थापक सदस्यों में से एक आज़म खान को 2020 से कई बार जेल भेजा जा चुका है।

