Video: पंजाब के फाजिल्का में आए भयंकर बवंडर में कम से कम 12 लोग हुए घायल, 30 मकान क्षतिग्रस्त, शिअद ने किया मुआवजे का एलान

Highlights पंजाब के फाजिल्का में आए एक बवंडर का एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। वीडियो में देखा गया है कि बवंडर के सामने जो आ रहे है उसे वह चपेट में ले ले रहा है। ऐसे में इस बवंडर के कारण अब तक 12 लोग घायल हुए है और 30 मकान क्षतिग्रस हो गए है।

चंड़ीगढ़:पंजाब के फाजिल्का जिले के बाकेनवाला गांव में बवंडर के बाद कम से कम 12 लोग घायल हो गए और 30 मकान क्षतिग्रस्त हो गए हैं। अधिकारियों ने शनिवार को यह जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि बवंडर से खेतों में खड़ी फसलों और कीनू के बगीचों को भी नुकसान पहुंचा है। बाकेनवाला निवासी गुरमुख सिंह ने कहा है कि ‘‘ग्रामीणों ने शुक्रवार शाम करीब चार बजे बवंडर का प्रकोप देखा।’’

गुरमुख सिंह ने बताया कि इससे दो-ढाई किलोमीटर के इलाके को नुकसान पहुंचा है। शिरोमणि अकाली दल (शिअद) के प्रमुख सुखबीर सिंह बादल ने बवंडर से क्षतिग्रस्त हुए मकानों की मरम्मत के लिए अपने एमपीलैड (सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास निधि) कोष से पांच लाख रुपए का मुआवजा देने की घोषणा की है। पार्टी ने एक बयान में कहा कि बादल ने नुकसान का आकलन करने के लिए बाकेनवाला गांव और अन्य स्थानों का दौरा किया है।

Another Video- Massive #tornado seen in #Punjab, #India



At least 12 people were injured and 30 houses were damaged after the tornado hit #Fazilka. pic.twitter.com/YI992Nyk8V