Bardhaman Railway Station Stampede: बंगाल के बर्धमान रेलवे स्टेशन पर भगदड़ में कम से कम 12 लोग घायल

October 12, 2025

रविवार शाम बर्धमान स्टेशन पर यात्रियों की भारी भीड़ के बीच बड़ा हादसा हो गया। ट्रेन पकड़ने की जल्दबाज़ी में मची भगदड़ में कम से कम 127 लोग घायल हो गए।

बर्धमान: पश्चिम बंगाल के बर्धमान रेलवे स्टेशन पर रविवार को भगदड़ मच गई। इस दुर्घटना में कम से कम 12 लोग घायल, इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। ऐसा बताया जा रहा है कि ट्रेन पकड़ने की जल्दबाज़ी में यह भगदड़ मची। सभी घायलों को बर्धमान मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहाँ उनका इलाज जारी है।

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, यह हादसा उस समय हुआ जब प्लेटफार्म 4, 6 और 7 पर लगभग एक साथ तीन ट्रेनें खड़ी थीं। ट्रेन पकड़ने की जल्दी में, यात्री प्लेटफार्म 4 और 6 को जोड़ने वाले फुटओवर ब्रिज की सीढ़ियों पर चढ़ने-उतरने लगे। संकरी सीढ़ियां जल्दी ही भीड़ से भर गईं और जैसे-जैसे भीड़ का दबाव बढ़ता गया, दहशत फैल गई और भगदड़ मच गई।

हंगामे के दौरान कई यात्री गिर गए और घनी भीड़ से निकलने की कोशिश कर रहे अन्य यात्रियों के पैरों तले कुचल गए। घटना के बाद स्टेशन पर अफरा-तफरी का माहौल फैल गया। सूचना मिलते ही रेलवे बचाव एवं राहत दल मौके पर पहुँचे और घायलों को अस्पताल पहुँचाया। अधिकारियों ने बताया कि दुर्घटना के कारणों का पता लगाने और भीड़ प्रबंधन में खामियों की पहचान के लिए जाँच के आदेश दे दिए गए हैं।

 

