Bardhaman Railway Station Stampede: बंगाल के बर्धमान रेलवे स्टेशन पर भगदड़ में कम से कम 12 लोग घायल

बर्धमान: पश्चिम बंगाल के बर्धमान रेलवे स्टेशन पर रविवार को भगदड़ मच गई। इस दुर्घटना में कम से कम 12 लोग घायल, इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। ऐसा बताया जा रहा है कि ट्रेन पकड़ने की जल्दबाज़ी में यह भगदड़ मची। सभी घायलों को बर्धमान मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहाँ उनका इलाज जारी है।

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, यह हादसा उस समय हुआ जब प्लेटफार्म 4, 6 और 7 पर लगभग एक साथ तीन ट्रेनें खड़ी थीं। ट्रेन पकड़ने की जल्दी में, यात्री प्लेटफार्म 4 और 6 को जोड़ने वाले फुटओवर ब्रिज की सीढ़ियों पर चढ़ने-उतरने लगे। संकरी सीढ़ियां जल्दी ही भीड़ से भर गईं और जैसे-जैसे भीड़ का दबाव बढ़ता गया, दहशत फैल गई और भगदड़ मच गई।

BREAKING: Stampede at Bardhaman railway station in West Bengal amid massive rush of passengers, many injured pic.twitter.com/mr521AHvmD — Vani Mehrotra (@vani_mehrotra) October 12, 2025

हंगामे के दौरान कई यात्री गिर गए और घनी भीड़ से निकलने की कोशिश कर रहे अन्य यात्रियों के पैरों तले कुचल गए। घटना के बाद स्टेशन पर अफरा-तफरी का माहौल फैल गया। सूचना मिलते ही रेलवे बचाव एवं राहत दल मौके पर पहुँचे और घायलों को अस्पताल पहुँचाया। अधिकारियों ने बताया कि दुर्घटना के कारणों का पता लगाने और भीड़ प्रबंधन में खामियों की पहचान के लिए जाँच के आदेश दे दिए गए हैं।

