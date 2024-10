WATCH: 24 अकबर रोड हाल?, सुबह पटाखा छोड़, ढोल नगाड़े बजाते और जलेबियां बांट जश्न मना रहे थे कार्यकर्ता, दोपहर होते ही सन्नाटा पसरा, पकौड़ियों को भला कौन पूछेगा

Highlights रुझानों में कांग्रेस हरियाणा में भारी बढ़त बनाती। कांग्रेस कार्यकताओं ने जश्न मनाना शुरू कर दिया। ढोल नगाड़ों के साथ जश्न का माहौल भी बना दिया गया।

विधानसभा चुनाव नतीजा 2024ः देश की राजधानी के लुटियंस इलाके में 24 अकबर रोड स्थित कांग्रेस के मुख्यालय पर मंगलवार की सुबह पटाखे छोड़ते, ढोल नगाड़े बजाते और जलेबियां बांटते हुए जश्न का आगाज हुआ, लेकिन दोपहर होते-होते वहां सन्नाटा पसर गया क्योंकि मुख्य विपक्षी पार्टी हरियाणा में जीत से हार की तरफ बढ़ चली थी। हरियाणा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की जीत तय मानकर चल रहे पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं के लिए नतीजे स्तब्ध करने वाले थे और कुछ कार्यकर्ताओं के लिए यह पचा पाना मुश्किल था कि कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले लगातार तीसरी बार हार गई।

Delhi:



Celebrative atmosphere outside Congress head quarters situated at 24 Akbar Road..



Congress workers excited before Haryana election results..



Thousands of workers outside Congress head quarters..



Congress head quarters reverberated with drums..#Delhi#HaryanaElectionspic.twitter.com/4XRas4YPq3 — Telangana Awaaz (@telanganaawaaz) October 8, 2024

Direct from 24 Akbar road, New Delhi pic.twitter.com/lcbUnidyXY— Global Bharat News (@Global__Bharat) October 8, 2024

मतगणना आरंभ होने के तत्काल बाद जब रुझानों में कांग्रेस हरियाणा में भारी बढ़त बनाती तथा जम्मू-कश्मीर में अपनी सहयोगी नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ बहुमत की तरफ बढ़ती दिखाई दी तो कांग्रेस कार्यकताओं ने जश्न मनाना शुरू कर दिया। कुछ कार्यकर्ताओं ने जोश-जोश में पटाखे भी छोड़ डाले तो कुछ ने जलेबियां भी बांटीं और फिर ढोल नगाड़ों के साथ जश्न का माहौल भी बना दिया गया।

Congress workers celebrating on the morning of 3 December 2023.



By afternoon,party was trailing in Rajasthan and Madhya Pradesh and all party workers deserted 24 Akbar road.



By late evening it lost Chhatisgarh also. pic.twitter.com/INquDXKSBK — Ayush Kumar Singh (@AyushKumar291) October 7, 2024

हरियाणा के विधानसभा चुनाव के प्रचार के दौरान राहुल गांधी के जलेबी से जुड़े एक बयान की खूब चर्चा हुई थी। इसी पृष्ठभूमि में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जलेबियां बांटनी शुरू कर दीं। मतगणना के करीब डेढ़ घंटे बाद जब हरियाणा के रुझानों में उलटफेर होना शुरू हुआ तो कांग्रेस नेताओं एवं कार्यकर्ताओं का उत्साह कम होता चला गया।

#WATCH | Delhi: On Congress trailing in #HaryanaElections as per latest EC data, party leader Supriya Shrinate says, "This picture will change soon. We will have good news from Haryana...I have been checking EC website. The data is not changing on the website. Our vote share is… pic.twitter.com/AQQUUh5ujc — ANI (@ANI) October 8, 2024

#WATCH | Haryana: Former CM and Congress candidate Bhupinder Singh Hooda at the Congress Election office in Rohtak



He continues to lead from Garhi Sampla-Kiloi pic.twitter.com/dqKNyB6c9a— ANI (@ANI) October 8, 2024

कांग्रेस कार्यकर्ता जसवंत कुमार ने कहा, ‘‘हम तो कभी सोच नहीं सकते थे कि हरियाणा में ऐसे परिणाम आएंगे। यह परिणाम हैरान करने वाला है। एक कार्यकर्ता के रूप में यह हमारे के लिए बहुत निराशाजनक है।’’ कांग्रेस मुख्यालय पर कार्यकर्ताओं का जोश ठंडा पड़ने के साथ ही पार्टी महासचिव मुकुल वासनिक के कक्ष में बैठे कुछ नेताओं के चेहरों पर निराशा की लकीरें साफ देखी जा सकती थीं।

कांग्रेस नेता दोपहर करीब एक बजे तक यह उम्मीद करते नजर आए कि मतगणना खत्म होते-होते पार्टी हरियाणा में 46 के जादुई आंकड़े को छू लेगी, हालांकि ऐसा नहीं हो सका और भाजपा तथा कांग्रेस के बीच अंतर बढ़ता चला गया। कांग्रेस दफ्तर में निराशा के इस माहौल के बीच पार्टी के एक पदाधिकारी अपने साथियों का हौसला बढ़ाते हुए यह कहते सुने गए कि ‘अब महाराष्ट्र और झारखंड की तैयारी में जुट जाना है, इस नतीजे से परेशान नहीं होना है।’ देश के मुख्य विपक्षी दल की कैंटीन में भीड़ थी, लेकिन माहौल वहां भी निराशाजनक था।

#WATCH | Thiruvananthapuram | On Haryana, J&K election trends, Congress MP Shashi Tharoor says, "...We have to wait and see...We shouldn't make a premature conclusion right now...At the moment, they (BJP) seem to be leading in a majority of the seats (in Haryana) which is a… pic.twitter.com/82SMmICldm — ANI (@ANI) October 8, 2024

कैंटीन में रोजमर्रा से अलग कुछ पकवान भी बने थे ताकि उत्साहित कार्यकर्ता उनका लुत्फ उठा सकें। कैंटीन के मुख्य द्वार पर पकौड़ियां बनाकर रखी हुई थीं, लेकिन वहां खरीददारों की कमी देखी गई। कांग्रेस की कैंटीन में काम करने वाले एक युवक ने बड़े ही निराशा भरे लहजे में कहा, ‘‘देख रहे हैं हरियाणा में क्या हो गया ! अब इन पकौड़ियों को भला कौन पूछेगा।’’

पार्टी के कुछ नेता मुख्यालय पर मीडिया के सवालों का जवाब दे रहे थे और यह समझाने की कोशिश करते रहे कि हरियाणा में हार जरूर हुई है, लेकिन जम्मू-कश्मीर में विपक्षी गठबंधन की बड़ी जीत हुई है। कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ता तो हरियाणा के चुनाव नतीजों के लिए ईवीएम से जुड़ी आशंका के बारे में भी बात करते नजर आए। भाषा हक हक नरेश नरेश

