Arvind Kejriwal Video: ग्रेटर कैलाश में पदयात्रा के दौरान एक व्यक्ति ने आप प्रमुख पर तरल पदार्थ फेंकने की कोशिश की, बाल-बाल बचे

Highlights यह घटना कैमरे में कैद हो गई और घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है हमलावर को हिरासत में ले लिया गया है और मामले की जांच शुरू कर दी गई है बता दें कि केजरीवाल के खिलाफ पहले भी कई बार ऐसी कोशिशें हो चुकी हैं

दिल्ली: आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल शनिवार को उस समय बाल-बाल बच गए, जब दिल्ली के ग्रेटर कैलाश में पदयात्रा के दौरान एक व्यक्ति ने उन पर हमला करने की कोशिश की। यह घटना कैमरे में कैद हो गई और घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हमलावर को हिरासत में ले लिया गया है और मामले की जांच शुरू कर दी गई है।

वीडियो में देखा जा सकता है कि पदयात्रा के दौरान अरविंद केजरीवाल के साथ मौजूद सुरक्षाकर्मियों ने एक व्यक्ति को रोका, जो ग्रेटर कैलाश इलाके में एक बोतल से कुछ तरल पदार्थ फेंकने की कोशिश कर रहा था। पदयात्रा के दौरान अरविंद केजरीवाल समर्थकों के बीच चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। भीड़ में से एक व्यक्ति निकला और केजरीवाल से हाथ मिलाने की आड़ में उस व्यक्ति ने एक बोतल निकाली और बोतल में मौजूद तरल पदार्थ दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री पर गिराने की कोशिश की।

VIDEO | Security personnel overpowered a man who apparently tried to attack AAP national convener Arvind Kejriwal during padyatra in Delhi's Greater Kailash area. More details are awaited. pic.twitter.com/aYydNCXYHM