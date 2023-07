दिल्ली: क्षतिग्रस्त रेगुलेटर का निरीक्षण करेंगे सीएम अरविंद केजरीवाल, जानें क्या कहा

Highlights केजरीवाल ने कहा कि उल्लंघन के कारण आईटीओ और आसपास बाढ़ आ रही है। भारद्वाज ने यह भी कहा कि केजरीवाल ड्रेन रेगुलेटर का निरीक्षण करने के लिए सुबह 11 बजे आईटीओ जाएंगे। शहर में पीने के पानी की भी कमी है क्योंकि बाढ़ के पानी में डूब जाने के बाद तीन जल उपचार संयंत्रों को बंद करना पड़ा है।

नई दिल्ली:दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने शुक्रवार को कहा कि सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण विभाग के एक नियामक में दरार के माध्यम से यमुना नदी का पानी अभी भी प्रवेश कर रहा है। इंद्रप्रस्थ बस स्टैंड और ड्रेन नंबर 12 पर डब्ल्यूएचओ बिल्डिंग के पास रेगुलेटर को नुकसान पहुंचा, जिससे पहले से ही गंभीर स्थिति और खराब हो गई।

समझौता किए गए नियामक ने यमुना के पानी को वापस शहर की ओर बहने की अनुमति दी और गुरुवार की रात नालों से पानी के संभावित बैकफ्लो के कारण बाढ़ का पानी सुप्रीम कोर्ट के करीब पहुंच गया। सुप्रीम कोर्ट के पास मथुरा रोड और भगवान दास रोड के कुछ हिस्सों में पानी भर गया। केजरीवाल ने कहा कि उल्लंघन के कारण आईटीओ और आसपास बाढ़ आ रही है।

उन्होंने एक ट्वीट में कहा, "मैंने मुख्य सचिव को सेना/एनडीआरएफ की मदद लेने का निर्देश दिया है, लेकिन इसे तत्काल ठीक किया जाना चाहिए।" आप के नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार में सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण मंत्री भारद्वाज, उभरती स्थिति की निगरानी के लिए गुरुवार शाम घटनास्थल पर पहुंचे।

This breach is causing flooding of ITO and surroundings. Engineers have been working whole nite. I have directed the Chief Secretary to seek help of Army/NDRF but this shud be fixed urgently https://t.co/O8R1lLAWXX