Arvind Kejriwal Bail Order LIVE: इन 5 शर्तों के साथ CM केजरीवाल की मिली जमानत, जानें यहां

Arvind Kejriwal Bail Order LIVE:दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने 156 दिन की जेल के बाद जमानत दे दी है। सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने केजरीवाल की जमानत याचिका पर शुक्रवार को फैसला सुनाते हुए उन्हें जमानत दी है। हालांकि, कोर्ट ने जमानत के साथ कई शर्तें लागू करते हुए आप नेता को यह राहत दी है।

जस्टिस सूर्यकांत और उज्जल भुइयां की पीठ ने केजरीवाल को जमानत देते हुए कहा कि लंबे समय तक जेल में रहना स्वतंत्रता से अन्यायपूर्ण वंचना है।

कथित आबकारी नीति घोटाले में सीबीआई द्वारा दर्ज भ्रष्टाचार के मामले में पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने पांच शर्तों के तहत जमानत दी है।

- अरविंद केजरीवाल को 10 लाख रुपये के जमानत बांड के अधीन जमानत दी गई है।

- दिल्ली सीएम को अदालतों द्वारा छूट दिए जाने तक सुनवाई के लिए उपस्थित रहना होगा।

- दिल्ली के मुख्यमंत्री चल रहे दिल्ली शराब नीति मामले पर टिप्पणी नहीं कर सकते।

- बतौर दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल आधिकारिक दस्तावेजों पर हस्ताक्षर नहीं कर सकते।

- केजरीवाल जमानत पर बाहर रहते हुए मुख्यमंत्री कार्यालय या दिल्ली सचिवालय में प्रवेश नहीं कर सकते।

गौरतलब है कि सुनवाई के दौरान जस्टिस भुयान ने केजरीवाल को गिरफ्तार करने के लिए सीबीआई पर सवाल उठाते हुए कहा कि सीबीआई की इस तरह की कार्रवाई गिरफ्तारी के समय पर गंभीर सवाल उठाती है और सीबीआई की इस तरह की गिरफ्तारी से ईडी मामले में दी गई जमानत पर असर पड़ता है।

#WATCH | Delhi: On Delhi CM Arvind Kejriwal's bail, Advocate Sanjeev Nasiar says, "... The bail has been granted in the CBI case... It is a big day of relief. The CM was jailed for the last 5 months... Both judges have different views as far as the arrest is concerned. I will be… pic.twitter.com/cvtcxS3Kqp