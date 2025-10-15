'उनका जीवन याद दिलाता है विनम्रता और कड़ी मेहनत...', पीएम मोदी ने ‘मिसाइल मैन’ को किया याद

APJ Abdul Kalam Birth Anniversary 2025: आज, 15 अक्तूबर के दिन भारत के मिसाइल मैन डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम की जयंती मनाई जाती है। इस मौके पर कई बड़ी हस्तियों और नेताओं ने एपीजे अब्दुल कलाम को याद किया और उन्हें नमन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ट्वीट किया। पीएम मोदी ने लिखा, "डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम जी को उनकी जयंती पर नमन। उन्हें एक दूरदर्शी व्यक्ति के रूप में याद किया जाता है जिन्होंने युवा मन को प्रज्वलित किया और हमारे देश को बड़े सपने देखने के लिए प्रेरित किया। उनका जीवन हमें याद दिलाता है कि सफलता के लिए विनम्रता और कड़ी मेहनत बेहद ज़रूरी है। हम उनके द्वारा देखे गए भारत का निर्माण करते रहें... एक ऐसा भारत जो मजबूत, आत्मनिर्भर और करुणामय हो।"

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी श्रद्धांजलि अर्पित की और भारत की वैज्ञानिक और रक्षा क्षमताओं को बढ़ाने में कलाम की भूमिका पर प्रकाश डाला।

पूर्व राष्ट्रपति 🇮🇳 भारत रत्न डॉ. ए. पी. जे. अब्दुल कलाम जी की जयंती पर उन्हें कोटि-कोटि नमन।🙏🏻 सादगी और आदर्शों से भरा परिपूर्ण जीवन डॉ. कलाम जी की पहचान थी। वो ज्ञान और कर्मठता के प्रतीक थे। 🇮🇳 भारत को सामर्थ्यशाली बनाने के लिए उन्होंने अपने जीवन का हर पल दिया। उनके विचार… pic.twitter.com/xp6aLldpKY — Nitin Gadkari (@nitin_gadkari) October 15, 2025

Remembering Dr. APJ Abdul Kalam Ji on his jayanti.



A scientific genius, Kalam Ji elevated our nation's prowess in science, defence and technological innovations to unprecedented heights with his unwavering patriotism and the principle of India First. pic.twitter.com/I8JREc65W5 — Amit Shah (@AmitShah) October 15, 2025

राकांपा की सुप्रिया सुले, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार सहित कई नेताओं ने दिवंगत राष्ट्रपति को उनके अनुशासन, ज्ञान और राष्ट्र के प्रति अटूट प्रतिबद्धता के लिए याद किया।

महान शास्त्रज्ञ आणि माजी राष्ट्रपती डॉ एपीजे अब्दुल कलाम यांची आज जयंती. यानिमित्ताने त्यांच्या स्मृतींना विनम्र अभिवादन!



Remembering Former President and Great Scientist Dr APJ Abdul Kalam on his birth anniversary. pic.twitter.com/4BlGac7kzP — Supriya Sule (@supriya_sule) October 15, 2025

शिवकुमार ने कहा कि कलाम के जीवन ने पीढ़ियों को निडर होकर सपने देखने और भारत की प्रगति के लिए अथक परिश्रम करने के लिए प्रेरित किया। एपीजे अब्दुल कलाम जयंती 2025: भारत के 'जनता के राष्ट्रपति' और 'मिसाइल मैन' के बारे में 7 कम ज्ञात तथ्य।

