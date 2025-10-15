'उनका जीवन याद दिलाता है विनम्रता और कड़ी मेहनत...', पीएम मोदी ने ‘मिसाइल मैन’ को किया याद

By अंजली चौहान | Updated: October 15, 2025 09:36 IST2025-10-15T09:34:37+5:302025-10-15T09:36:47+5:30

APJ Abdul Kalam Birth Anniversary 2025: 15 अक्टूबर को डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम की जयंती पर, देश भर के नेताओं ने पूर्व राष्ट्रपति और 'भारत के मिसाइल मैन' को उनके दूरदर्शिता और राष्ट्र के प्रति योगदान के लिए याद किया।

APJ Abdul Kalam Birth Anniversary 2025 PM Modi Amit Shah and other leaders paid tribute to Missile Man | 'उनका जीवन याद दिलाता है विनम्रता और कड़ी मेहनत...', पीएम मोदी ने ‘मिसाइल मैन’ को किया याद

'उनका जीवन याद दिलाता है विनम्रता और कड़ी मेहनत...', पीएम मोदी ने ‘मिसाइल मैन’ को किया याद

APJ Abdul Kalam Birth Anniversary 2025: आज, 15 अक्तूबर के दिन भारत के मिसाइल मैन डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम की जयंती मनाई जाती है। इस मौके पर कई बड़ी हस्तियों और नेताओं ने एपीजे अब्दुल कलाम को याद किया और उन्हें नमन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ट्वीट किया। पीएम मोदी ने लिखा, "डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम जी को उनकी जयंती पर नमन। उन्हें एक दूरदर्शी व्यक्ति के रूप में याद किया जाता है जिन्होंने युवा मन को प्रज्वलित किया और हमारे देश को बड़े सपने देखने के लिए प्रेरित किया। उनका जीवन हमें याद दिलाता है कि सफलता के लिए विनम्रता और कड़ी मेहनत बेहद ज़रूरी है। हम उनके द्वारा देखे गए भारत का निर्माण करते रहें... एक ऐसा भारत जो मजबूत, आत्मनिर्भर और करुणामय हो।"

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी श्रद्धांजलि अर्पित की और भारत की वैज्ञानिक और रक्षा क्षमताओं को बढ़ाने में कलाम की भूमिका पर प्रकाश डाला। 

राकांपा की सुप्रिया सुले, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार सहित कई नेताओं ने दिवंगत राष्ट्रपति को उनके अनुशासन, ज्ञान और राष्ट्र के प्रति अटूट प्रतिबद्धता के लिए याद किया।

 

शिवकुमार ने कहा कि कलाम के जीवन ने पीढ़ियों को निडर होकर सपने देखने और भारत की प्रगति के लिए अथक परिश्रम करने के लिए प्रेरित किया। एपीजे अब्दुल कलाम जयंती 2025: भारत के 'जनता के राष्ट्रपति' और 'मिसाइल मैन' के बारे में 7 कम ज्ञात तथ्य।

Web Title: APJ Abdul Kalam Birth Anniversary 2025 PM Modi Amit Shah and other leaders paid tribute to Missile Man

भारत से जुड़ीहिंदी खबरोंऔर देश दुनिया खबरोंके लिए यहाँ क्लिक करे.यूट्यूब चैनल यहाँ इब करें और देखें हमारा एक्सक्लूसिव वीडियो कंटेंट. सोशल से जुड़ने के लिए हमारा Facebook Pageलाइक करे

टॅग्स :A P J Abdul KalamBirthday specialNarendra Modimissileए॰ पी॰ जे॰ अब्दुल कलामबर्थडे स्पेशलनरेंद्र मोदीमिसाइल