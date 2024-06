Andhra Pradesh Assembly Results 2024: आंध्र प्रदेश में TDP की चली साईकिल, YSRCP का पंखा हुआ खराब, NDA को फायदा

Andhra Pradesh Vidhan Sabha Results 2024: आंध्र प्रदेश में सियासी बादलों ने करवट लेते हुए टीडीपी के पास पहुंच गया और सामने आए विधानसभा नतीजों में टीडीपी को 130, वाईएसआरसीपी को 18, जनसेना पार्टी को 20, भाजपा को 7 सीटें मिल गई है। गौरतलब है कि आंध्र प्रदेश की 173 विधानसभा सीटों पर रिजल्ट लगभग आ गए हैं। लेकिन, नतीजों में अब वाईएसआरसीपी को दोबारा सत्ता में वापसी करना मुश्किल हो गया।

कुप्पम विधानसभा चुनाव 2024 में एन चंद्रबाबू नायडू ने 6832 मत से आगे हैं और उनके बाद दूसरे नंबर पर युवजन श्रमिका रायथू कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार के.आर.जे. भरत को 19313 मत मिले। जबकि रेस में कांग्रेस भी दौड़ रही है और उसे अब तक तीसरा स्थान प्राप्त हुआ। हालांकि टीडीपी ने सभी रुझानों को बदलते हुए विधानसभा चुनावों में जीत हासिल कर ली।

Assembly election results: TDP-BJP alliance set to form govt in Andhra Pradesh Read @ANI Story | https://t.co/Uvxk7obM0G #TDP #BJP #AndhraPradesh #Elections pic.twitter.com/kPJWzwk8L7

राजमंदुरी ग्रामीण विधानसभा सीट पर टीडीपी उम्मीदवार जी. बुचैया चौधरी वाईएसआरसीपी के अपने प्रतिद्वंद्वी एवं मंत्री सी श्रीनिवास से आगे हैं। आंध्र प्रदेश में 13 मई को 25 लोकसभा सीट और 175 विधानसभा सीट के लिए मतदान हुआ था। आंध्र प्रदेश लोकसभा और विधानसभा रिजल्ट चुनाव के नतीजों में एनडीए गठबंधन को बढ़त मिल गई है। बता दें कि 13 मई को एक चरण में विधानसभा चुनाव संपन्न हुए थे।

#WATCH | Amaravati, Andhra Pradesh: TDP workers celebrate outside party office as initial trends show massive victory for the party candidates. pic.twitter.com/0wjLuEsNsy