Train Fire Accident: पंजाब से बिहार जा रही गरीब रथ ट्रेन में लगी आग, एक महिला घायल

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: October 18, 2025 12:52 IST2025-10-18T12:51:23+5:302025-10-18T12:52:03+5:30

Train Fire Accident:रेलवे बोर्ड ने बताया कि घटना में एक महिला को मामूली चोटें लगी हैं।

Amritsar-Saharsa Garib Rath Express in Punjab catch Fire breaks out in coach one woman injured | Train Fire Accident: पंजाब से बिहार जा रही गरीब रथ ट्रेन में लगी आग, एक महिला घायल

Train Fire Accident: पंजाब से बिहार जा रही गरीब रथ ट्रेन में लगी आग, एक महिला घायल

Train Fire Accident: पंजाब के फतेहगढ़ साहिब में सरहिंद रेलवे स्टेशन के पास शनिवार सुबह अमृतसर-सहरसा गरीब रथ एक्सप्रेस के एक डिब्बे में आग लग गई। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। रेलवे बोर्ड के अनुसार, इस घटना में एक महिला को मामूली चोटें आई हैं। घटना के कारण का अभी पता नहीं चल पाया है। आग सुबह करीब साढ़े सात बजे उस समय लगी जब ट्रेन (संख्या 12204) अमृतसर से आ रही थी। राजकीय रेलवे पुलिस (जीआरपी) के एक अधिकारी ने बताया कि ट्रेन के एक एसी कोच में धुआं देखा गया।

अधिकारी ने बताया कि एक यात्री ने ट्रेन रोकने के लिए चेन (अलार्म चेन खींचने की प्रणाली) खींची जिसके बाद यात्रियों को डिब्बे से सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। उन्होंने बताया कि आग ने डिब्बे (जी-19) को जल्द ही अपनी चपेट में ले लिया। दो अन्य डिब्बों को भी मामूली नुकसान हुआ। जीआरपी अधिकारी ने बताया कि तीनों डिब्बों को ट्रेन के बाकी हिस्सों से अलग कर दिया गया और दमकल गाड़ियों को तुरंत बुलाया गया।

रेलवे बोर्ड ने बताया कि घटना में एक महिला को मामूली चोटें लगी हैं।

जीआरपी सरहिंद के थाना प्रभारी रतन लाल ने बताया कि 32 वर्षीय महिला को कुछ चोटें आई हैं और उसे फतेहगढ़ साहिब के सिविल अस्पताल ले जाया गया है। अधिकारियों ने बताया कि आग लगने की सूचना मिलते ही रेलवे प्राधिकारियों ने प्रभावित डिब्बे के यात्रियों को अन्य डिब्बों में स्थानांतरित कर दिया है। उन्होंने बताया कि ट्रेन शीघ्र ही अपने गंतव्य के लिए रवाना होगी।

Web Title: Amritsar-Saharsa Garib Rath Express in Punjab catch Fire breaks out in coach one woman injured

भारत से जुड़ीहिंदी खबरोंऔर देश दुनिया खबरोंके लिए यहाँ क्लिक करे.यूट्यूब चैनल यहाँ इब करें और देखें हमारा एक्सक्लूसिव वीडियो कंटेंट. सोशल से जुड़ने के लिए हमारा Facebook Pageलाइक करे

टॅग्स :Train AccidentPunjabBiharRailway Policefireरेल हादसापंजाबबिहारआग