कनाडा: घृणा अपराधों में वृद्धि के बीच भारतीयों के लिए विदेश मंत्रालय ने जारी की एडवाइजरी, सावधानी बरतने और सतर्क रहने की दी हिदायत

Highlights कनाडा में घृणा अपराधों में वृद्धि के बीच भारतीयों के लिए विदेश मंत्रालय ने एडवाइजरी जारी की। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि कनाडा में घृणा अपराधों, सांप्रदायिक हिंसा और भारत विरोधी गतिविधियों की घटनाओं में तेज वृद्धि हुई है।

नई दिल्ली: कनाडा में घृणा अपराधों, सांप्रदायिक हिंसा और भारत विरोधी गतिविधियों की घटनाओं में तेज वृद्धि के बीच भारत सरकार ने शुक्रवार को भारतीयों को उचित सावधानी बरतने और सतर्क रहने के लिए एक एडवाइजरी जारी की। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा, "कनाडा में घृणा अपराधों, सांप्रदायिक हिंसा और भारत विरोधी गतिविधियों की घटनाओं में तेज वृद्धि हुई है।"

विदेश मंत्रालय ने ये भी कहा, "विदेश मंत्रालय और कनाडा में हमारे उच्चायोग/वाणिज्य दूतावास ने इन घटनाओं को कनाडा के अधिकारियों के साथ उठाया है और जांच और उचित कार्रवाई का अनुरोध किया है। कनाडा में भारत से आए भारतीय नागरिकों और छात्रों और यात्रा/शिक्षा के लिए कनाडा जाने वालों को सलाह दी जाती है कि वे सावधानी बरतें और सतर्क रहें।"

Indian nationals & students from India in Canada & those proceeding to Canada for travel/ education are advised to exercise due caution & remain vigilant: Ministry of External Affairs