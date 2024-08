Paris Olympics 2024: अमन सहरावत 57 किग्रा कुश्ती के सेमीफाइनल में पहुंचे, 10-0 से मैसेडोनिया के व्लादिमीर को हराया

Highlights अमन सहरावत पेरिस ओलंपिक के सेमीफाइनल में पहुंचे उन्होंने मैसेडोनिया के प्लेयर को धूल चटाया व्लादिमीर एगोरेव को क्वार्टर फाइनल मैच में 10-0 से हराया

Paris Olympics 2024: फ्रीस्टाइल रेस्टलींग के सेमीफाइनल में अमन सहरावत सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। उन्होंने उत्तरी मैसेडोनिया के व्लादिमीर एगोरेव को 10-0 से आसान जीत के साथ पुरुषों के 57 किलोग्राम के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। गौरतलब है कि आज रात में सेमीफाइनल मुकाबला होने जा रहा है।

21 वर्षीय अमन एशियन चैंपियनशिप में गोल्ड जीत चुके हैं और इस बार पेरिस ओलंपिक के पुरुष वर्ग में खेलने वाले इकलौते खिलाड़ी हैं। हालांकि, उन्होंने आगे बढ़ते हुए विरोधी पर आक्रमक तरीके से हमला किया और अपनी जीत सुनिश्चित की। गौरतलब है कि 29 वर्षीय यूरियन चैंपियन खिलाड़ी के पांव लॉक करके उन्हें 10-0 से मात दे दी है।

