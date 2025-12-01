एयर मार्शल यल्ला उमेश ने भारतीय वायुसेना के नागपुर मेंटेनेंस कमांड की कमान संभाली
By फहीम ख़ान | Updated: December 1, 2025 18:45 IST2025-12-01T18:45:46+5:302025-12-01T18:45:46+5:30
एयर मार्शल यल्ला उमेश एअर मार्शल विजय कुमार गर्ग की जगह आए हैं, जो 39 साल की उत्कृष्ट और समर्पित सेवा के बाद 30 नवंबर को सेवानिवृत्त हुए.
नागपुर : एयर मार्शल यल्ला उमेश ने 1 दिसंबर 2025 को भारतीय वायुसेना के नागपुर मेंटेनेंस कमांड के 39वें एयर ऑफिसर कमांडिंग-इन-चीफ के रूप में कार्यभार संभाल लिया. वे एअर मार्शल विजय कुमार गर्ग की जगह आए हैं, जो 39 साल की उत्कृष्ट और समर्पित सेवा के बाद 30 नवंबर को सेवानिवृत्त हुए.
एयरोनॉटिकल इंजीनियरिंग (मैकेनिकल) ब्रांच से कमीशन पाए एयर मार्शल उमेश का करियर विभिन्न कॉम्बैट, ट्रांसपोर्ट और स्पेशलिस्ट फ्लीट में महत्वपूर्ण इंजीनियरिंग और नेतृत्व पदों पर रहा है. वे कैट ‘ए’ एयरोनॉटिकल इंजीनियर हैं और मैनेजमेंट में डॉक्टरेट, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग व मैनेजमेंट में पोस्ट ग्रेजुएशन और मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बैचलर डिग्री रखते हैं. वे कॉलेज ऑफ डिफेंस मैनेजमेंट और नेशनल डिफेंस कॉलेज के भी एल्युम्नस हैं.
अपनी सेवाओं के दौरान उन्होंने कई अहम जिम्मेदारियां संभाली हैं, जिनमें एयर स्टाफ इंजीनियरिंग के असिस्टेंट चीफ, एयर कमोडोर इंजीनियरिंग (ट्रांसपोर्ट), गाइडेड वेपन बेस रिपेयर डिपो के एयर ऑफिसर कमांडिंग और डीआर कांगो में यूएन मिशन के तहत एयरफील्ड के चीफ इंजीनियरिंग ऑफिसर के रूप में कार्य शामिल है. मेंटेनेंस कमांड का चार्ज लेने से पहले वे एयर हेडक्वार्टर में डायरेक्टर जनरल (एयरक्राफ्ट) थे. उनकी सेवाओं के लिए उन्हें विशेष सेवा मेडल से सम्मानित किया जा चुका है.
एयर मार्शल यल्ला उमेश के कार्यभार ग्रहण करने के साथ ही वायुसेना के मेंटेनेंस कमांड को एक अनुभवी और तकनीकी रूप से दक्ष नेतृत्व मिला है.