बिहार विधानसभा चुनाव को देखते हुए पीएम मोदी ने पटना में किया भव्य रोड शो, सड़कों के किनारे जमा भीड़ में लोगों ने लगाए 'मोदी-मोदी' के नारे
By एस पी सिन्हा | Updated: November 2, 2025 21:34 IST2025-11-02T21:34:11+5:302025-11-02T21:34:20+5:30
पटना: बिहार विधानसभा चुनाव की सरगर्मी के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को सूबे के आरा और नवादा में चुनावी सभा को संबोधित करने के बाद राजधानी पटना पहुंचे, जहां उन्होंने रोड शो किया। पीएम नरेंद्र मोदी सबसे पहले दिनकर गोलंबर पहुंचे और राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें नमन किया। इसके बाद उन्होंने रोड शो प्रारंभ किया। उनके साथ केंद्रीय मंत्री ललन सिंह, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल और पूर्व केन्द्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद, भाजपा प्रत्याशी रामकृपाल यादव और स्थानीय विधायक व प्रत्याशी नितिन नवीन सहित पटना शहर के सभी एनडीए प्रत्याशी शामिल थे। उनके हाथ में भाजपा का चुनाव चिन्ह कमल का निशान था।
इन नेताओं की उपस्थिति ने स्थानीय स्तर पर कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह भर दिया। यह विशाल रोड शो ऐसे समय में हुआ, जब बिहार में चुनावी मुकाबला बेहद कड़ा है। प्रधानमंत्री ने रोड शो के दौरान हाथ हिलाकर और लोगों का अभिवादन स्वीकार कर मतदाताओं से एनडीए के पक्ष में मतदान करने की अपील की। सड़कों के किनारे जमा भीड़ में लोगों ने 'मोदी-मोदी' के नारे लगाए, जिससे राजधानी का चुनावी माहौल पूरी तरह से गर्मा गया। पीएम मोदी के रोड शो के दौरान उनकी एक झलक देखने के लिए पूरा शहर सड़कों पर उमड़ पड़ा।
पीएम मोदी का रोड शो दिनकर गोलंबर से प्रारंभ हुआ, जो गांधी मैदान के निकट उद्योग भवन तक गया। इस दौरान वे नाला रोड, ठाकुरबाड़ी, बारी पथ और बाकरगंज होकर गुजरे। इस दौरान वे पटना के सभी एनडीए प्रत्याशियों के लिए समर्थन मांगा। पटना की सड़कों पर सुरक्षा घेरे के दोनों तरफ अपार जनसमूह नजर आ रहा था। जब प्रधानमंत्री का रोड शो शुरू हुआ तो पूरा पटना 'मोदी जिंदाबाद' और 'जय श्रीराम' जैसे नारों से गुंजायमान हो गया। इस दौरान हर कोई प्रधानमंत्री की एक तस्वीर कैमरे में कैप्चर करने के लिए लालायित नजर आ रहा था।
इस रोड शो को देखने के लिए बड़ी संख्या में महिलाएं और बच्चे सड़कों के किनारे खड़े थे और उनका अभिनंदन कर रहे थे। लोगों के हाथों में भाजपा के झंडे और पीएम मोदी के कटआउट थे। जिन रास्तों से पीएम गुजरे, उनमें कई स्थानों पर सड़कों के किनारे स्वागत स्टॉल बनाए गए थे, जहां मंच तैयार किया गया था, जहां से लोग प्रधानमंत्री का अभिवादन कर रहे थे। रोड शो को लेकर सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध किए गए थे। सड़क के किनारे बैरिकेडिंग की गई थी, फिर भी लोग सड़कों पर उत्साहित दिखे। जानकारों का मानना है कि यह रोड शो पटना क्षेत्र के मतदाताओं को सीधे प्रभावित कर सकता है और मतदान से पहले एनडीए के पक्ष में एक मजबूत लहर बनाने में सहायक होगा।