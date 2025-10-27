छठ पूजा के समापन के बाद बिहार विधानसभा चुनाव के लिए तेज होगा चुनावी शोर, एनडीए और महागठबंधन के नेता झोकेंगे अपनी ताकत

पटना: बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी पारा हाई हो चुका है। धीरे-धीर चुनाव प्रचार ने भी जोर पकड़ लिया है। एक ओर जहां एनडीए के पक्ष में माहौल बनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह लगातार बिहार में जनसभाएं कर रहे हैं तो दूसरी ओर महागठबंधन में से अभी तक केवल तेजस्वी यादव का हीं धुआंधार चुनावी सभा हो रहा है। लेकिन मंगलवार को महापर्व छठ पूजा की समाप्ति के बाद चुनावी भोंपू तेज हो जाएंगे। दरअसल, दीपावली और छठ पर्वों के कारण सियासी दल प्रचार अभियान तो चला रहे थे, लेकिन इसकी बहुत गति नहीं थी।

लेकिन मंगलवार को जब लोग पर्वों के उत्साह से बाहर निकलेंगे, तब जाकर चुनावी शोर जोर पकड़ेगा। इसको लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ने पुरजोर तैयारी कर रखी है। पीएम मोदी के 30 अक्तूबर से लेकर 7 नवम्बर तक के कार्यक्रम तय किये जा चुके हैं। वहीं, कांग्रेस नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे की सभाएं लगाई जा रही हैं। जबकि वाम दलों के भी बड़े नेताओं की ताबड़तोड़ सभाएं होंगी।

वहीं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की रोजाना की सभाएं 29 अक्टूबर से बढ़ जाएंगी। अभी दोनों नेता प्रतिदिन तीन से चार सभा कर रहे हैं। उधर, जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर की सभाएं भी 28 अक्टूबर से लगातार होंगी। पीएम मोदी 2 नवंबर को पटना में रोड शो करेंगे। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक पीएम मोदी का पटना के फुलवारी शरीफ, दीघा और बांकीपुर विधानसभा इलाकों में होना है।

बताया जा रहा है कि उनकी रोड शो की शुरुआत पटना एयरपोर्ट से शुरू होकर गांधी मैदान पर खत्म हो सकती है। हालांकि अभी इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार प्रधानमंत्री मोदी के साथ इस रोड शो में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी शामिल हो सकते हैं। भाजपा के बड़े नेता लगातार मुख्यमंत्री कार्यालय के संपर्क में हैं ताकि मुख्यमंत्री की सुरक्षा में लगे अधिकारियों से मुख्यमंत्री के रोड शो में शामिल होने की अनुमति मिल जाए।

इससे पहले लोकसभा चुनाव में पीएम मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक साथ रोड शो करते हुए नजर आए थे। पीएम मोदी का यह रोड शो कुम्हरार तथा बांकीपुर विधानसभा क्षेत्रों से होकर गुजरेगा। भाजपा ने रोड शो की तैयारी शुरू कर दी है। इसके साथ ही दो और तीन नवंबर को बिहार में प्रधानमंत्री की चुनावी सभाएं होनी है। इसके साथ ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह समेत अन्य वरिष्ठ नेताओं का भी छठ बाद चुनावी सभाओं के कार्यक्रम को अंतिम रूप दिया जा रहा है।

कांग्रेस की ओर से प्रियंका गांधी छठ के पारण के दिन 28 अक्टूबर को दो सभाएं करेंगी। छठ बाद 29 अक्टूबर को राहुल गांधी की राज्य में पहली चुनावी सभा मुजफ्फरपुर के सकरा में होगी। चुनावी सभा में उनके साथ बिहार विधान सभा के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी शामिल होंगे। पार्टी नेताओं के अनुसार छठ महापर्व के बाद एक दिन में तेजस्वी यादव कम से कम आठ-दस चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे। बता दें कि बिहार में इस बार पूरा चुनाव दो चरणों में हो रहा है। पहले चरण के लिए 6 नवंबर को मतदान होना है, जबकि दूसरे चरण के लिए 11 नवंबर को मतदान होगा।

वहीं, नतीजों का एलान 14 नवंबर को होगा। ऐसे में पहले चरण का के लिए प्रचार 4 नवंबर की शाम थम जाएगा। जबकि दूसरे चरण के लिए प्रचार 9 नवंबर को थम जाएगा। इस तरह देखें तो छठ के पारण के दिन से दूसरे चरण का प्रचार समाप्त होने तक महज 13 दिन बचे हैं। इसी दौरान राज्य के दोनों चरणों के विधानसभा क्षेत्रों की जनता तक पहुंचने की तैयारी एनडीए और इंडिया दोनों गठबंधनों ने की है।

