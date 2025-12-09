क्यों मार रहा है मुझे...सनातन धर्म की जय हो: पूर्व CJI गवई पर जूता फेंकने वाले वकील राकेश किशोर पर चप्पलों से हमला, VIDEO

नई दिल्ली: वकील राकेश किशोर, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में पूर्व सीजेआई बी. आर. गवई पर जूता फेंका था, का एक वीडियो सामने आया है और यह दिल्ली के कड़कड़डूमा कोर्ट के अंदर चप्पल से पिटाई का है।

वीडियो में दिख रहा है कि एक अनजान आदमी उन्हें चप्पल से पीट रहा है, जबकि उन्हें यह कहते हुए सुना जा सकता है, “कौन है तू, साले? सनातन धर्म की जय हो।” किशोर के साथ मौजूद एक महिला को पीटने वाले आदमी से रुकने के लिए कहते हुए सुना जा सकता है।

वकील पर हमले की वजह अभी पता नहीं चली है। घटना पर किशोर ने कहा, “एक युवा वकील, शायद 35 या 40 साल का, उसने हम पर चप्पल से हमला किया। फिर हम वहां से चले गए। और उन्होंने यह भी कहा कि वे हमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पर जूता फेंकने की सज़ा दे रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि वह दलित थे और इसीलिए उन्होंने उन पर जूता फेंका। फिर हमने ‘सनातन’ के नारे भी लगाए।”

हमले पर CJI गवई ने क्या कहा था?

बीआर गवई, जिन्होंने 23 नवंबर को सीजेआई के तौर पर अपना छह महीने का कार्यकाल पूरा किया, ने अपने ऑफिस के सबसे नाटकीय पलों में से एक के बारे में बताया, जब एक सीनियर वकील ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर उन पर जूता फेंकने की कोशिश की थी। अपने आखिरी दिन पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि उन्होंने इस घटना को नज़रअंदाज़ करना चुना क्योंकि यही “सही काम था”।

यह घटना 5 अक्टूबर को हुई, जब 71 साल के वकील राकेश किशोर ने कथित तौर पर कोर्ट में उन पर जूता फेंकने की कोशिश की। जब सिक्योरिटी वाले उन्हें बाहर ले जा रहे थे, तो किशोर चिल्लाए, “भारत सनातन धर्म का अपमान बर्दाश्त नहीं करेगा।” यह टकराव जस्टिस गवई की हफ़्तों की आलोचना के बाद हुआ, जब उन्होंने मध्य प्रदेश में एक टूटी हुई विष्णु मूर्ति को ठीक करने से जुड़ी सुनवाई के दौरान कहा था, “जाओ और भगवान से ही पूछो।”

Web Title: Advocate Rakesh Kishore Who Hurled Shoe At EX-CJI Gavai Attacked With Slippers In Delhi Court - VIDEO