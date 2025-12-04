वाराणसी में आरती, हाथ से पेंटिंग, रेत पर कलाकृति: भारत में व्लादिमीर पुतिन के स्वागत के लिए ये तैयारी, VIDEO

नई दिल्ली: रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के गुरुवार को होने वाले भारत दौरे के लिए माहौल तैयार है। इस दौरे पर वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ ज़रूरी मीटिंग करेंगे और नई दिल्ली के साथ आठ दशक पुराने रिश्तों को और बढ़ाएंगे। प्रेसिडेंट पुतिन गुरुवार शाम करीब 6:35 बजे नई दिल्ली पहुंचेंगे — चार साल से ज़्यादा समय में यह उनका पहला भारत दौरा होगा।

27 घंटे की यह कड़ी मीटिं पुराने साझेदार के लिए ज़्यादा अहमियत रखती है क्योंकि दोनों पक्षों के बीच ट्रेड, क्रूड ऑयल और डिफेंस एग्रीमेंट पर चर्चा होने की उम्मीद है। अपने स्टे के दौरान, पुतिन पीएम मोदी के साथ एक प्राइवेट डिनर में शामिल होंगे, राष्ट्रपति भवन में उनका औपचारिक स्वागत होगा और शुक्रवार सुबह वे राजघाट जाएंगे। पुतिन के दिल्ली ट्रिप से पहले — इस विज़िट पर पश्चिमी देशों की राजधानियों में कड़ी नज़र रखी जा रही है — रूसी प्रेसिडेंट के ग्रैंड वेलकम की तैयारियां ज़ोरों पर हैं।

‘आरती’, सैंड आर्ट और हाथ से बनी पेंटिंग

पुतिन के दौरे से पहले, तैयारियां और रस्मी स्वागत सिर्फ़ दिल्ली तक ही सीमित नहीं था। वाराणसी में, कुछ लोगों ने रूसी नेता की फ़्रेम की हुई तस्वीर की रस्मी ‘आरती’ की।

#WATCH | Uttar Pradesh | People perform aarti and hold welcome march in Varanasi ahead of Russian President Vladimir Putin's visit to India (03.12) pic.twitter.com/Zibbpy423A — ANI (@ANI) December 3, 2025

पुतिन के स्वागत के लिए एक ग्रुप ने वाराणसी में "इंडिया-रशिया फ्रेंडशिप मार्च" भी निकाला। मार्च सुभाष भवन से शुरू हुआ और मुंशी प्रेमचंद स्मृति गेट पर खत्म हुआ। इसमें शामिल लोगों ने पीएम मोदी और पुतिन के पोस्टर लिए हुए थे और नारे लगाए — "भारत-रशिया संबंध ज़िंदाबाद", "भारत-रशिया की दोस्ती" और "दुनिया को इंडिया-रशिया दोस्ती की ज़रूरत है"।

अमृतसर में, पेंटर जगजोत सिंह ने सम्मान दिखाने के लिए ऐक्रेलिक रंगों का इस्तेमाल करके रूसी नेता का चित्र बनाया। इस बीच, ओडिशा के पुरी में, इंटरनेशनल लेवल पर मशहूर सैंड आर्टिस्ट मानस कुमार साहू ने पुतिन के भारत दौरे को यादगार बनाने के लिए उनका सैंड एनिमेशन बनाया।

VIDEO | Puri, Odisha: Internationally acclaimed sand artist Manas Kumar Sahoo creates sand animation to welcome Russian President Vladimir Putin in India.



(Full video available on PTI Videos - https://t.co/n147TvrpG7) pic.twitter.com/ZNau8nshPz — Press Trust of India (@PTI_News) December 3, 2025

पुतिन के दौरे का एजेंडा

अपने बहुत बिज़ी प्रोग्राम में, पुतिन प्रधानमंत्री मोदी के साथ 23वीं इंडिया-रशियन समिट करेंगे। एजेंडा में डिफेंस कोऑपरेशन को बढ़ावा देना, एनर्जी टाई, छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर और तेल के व्यापार पर पश्चिमी देशों के बैन का असर शामिल है।

पीएम मोदी गुरुवार को पुतिन के लिए एक प्राइवेट डिनर और शुक्रवार को एक वर्किंग लंच होस्ट करेंगे। रूसी लीडर का राजघाट जाने और प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू की तरफ से दी गई सरकारी दावत में शामिल होने का भी प्लान है।

यूक्रेन विवाद पर दुनिया भर का ध्यान और भारत की बातचीत और डिप्लोमेसी की अपील के बीच, दोनों पक्षों के ट्रेड, डिफेंस और लेबर मोबिलिटी पर कई एग्रीमेंट साइन करने की उम्मीद है।

