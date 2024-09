अमानतुल्लाह खान पहुंचे दिल्ली हाई कोर्ट, ED की कार्रवाई पर 'आप' MLA ने दायर की याचिका

Amanatullah Khan: आम आदमी पार्टी (आप) के दिल्ली के ओखला से विधायक अमानतुल्लाह खान अपनी गिरफ्तारी के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी। हालांकि, ये गिरफ्तारी प्रवर्तन निदेशालय ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में की थी। उन्हें दिल्ली वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में उनके कार्यकाल के दौरान नियुक्तियों में कथित अनियमितताओं से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया गया था।

Amanatullah Khan, the Aam Aadmi Party (AAP) MLA from Okhla, moves the Delhi High Court challenging his arrest by the Enforcement Directorate (ED).



He was arrested in connection with a money laundering case related to alleged irregularities in appointments made at the Delhi Waqf…