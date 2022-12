यूपी में देर रात 7 IPS अधिकारियों का तबादला, प्रेम प्रकाश डीजीपी मुख्यालय भेजे गए, आलोक सिंह बने कानपुर के अपर पुलिस महानिदेशक

Highlights यूपी सरकार ने 7 वरिष्ठ आईपीएस अफसरों का तबादला किया है। पीयूष आनंद को पुलिस महानिदेशक कार्यालय के पद पर भेजा गया है। अपर पुलिस महानिदेशक पद पर तैनात आलोक सिंह को अपर महा पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन बनाया गया है।

लखनऊः उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने मंगलवार देर रात विभिन्न भारतीय पुलिस सेवा (IPS) अधिकारियों का तबादला कर दिया है। जारी सूची के मुताबिक यूपी सरकार ने 7 वरिष्ठ आईपीएस अफसरों का तबादला किया है।

पीयूष आनंद को अपर पुलिस महानिदेशक जीआरपी से अपर पुलिस महानिदेशक प्रशासन, पुलिस महानिदेशक कार्यालय के पद पर भेजा गया है। वहीं पुलिस महानिदेशक कार्यालय में इसी पद पर तैनात ए. सतीश गणेश को अपर पुलिस महानिदेशक जीआरपी बनाया गया है।

Uttar Pradesh Government transfers various Indian Police Service (IPS) officers. Piyush Anand as ADG Administration, PC Meena as ADG Bareilly Zone, Prem Prakash attached to DGP headquarters, Alok Singh as ADG Zone Kanpur and more.