Chhattisgarh: 63 नक्सलियों ने किया सरेंडर, 1 करोड़ से ज्यादा का था इनाम

January 9, 2026

63 Naxalites Surrender: छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में सुरक्षाबलों को बड़ी सफलता मिली है, यहां लोन वर्राटू अभियान के तहत आज 63 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। इनमें 18 महिला नक्सली भी शामिल बताई जा रही हैं, रिपोर्ट्स के अनुसार इन नक्सलियों पर एक करोड़ रुपये से अधिक का इनाम बताया जा रहा है। इस आत्मसमर्पण में छत्तीसगढ़ प्रदेश के नक्सलियों के अलावा बाहर के भी नक्सली शामिल हैं, राज्य की पुलिस और सुरक्षा बल नक्सलवाद के खिलाफ अपनी कारवाई में रात दिन लगे हुए हैं।

