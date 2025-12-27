2026 Rajya Sabha Elections: 2026 में 75 सीट पर राज्यसभा चुनाव, क्या भारत की राजनीति में होंगे बदलाव?, यूपी में 10, महाराष्ट्र में 7 और बिहार में 10 सीट पर पड़ेंगे वोट?

Highlights 2026 Rajya Sabha Elections: पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु और असम जैसे महत्वपूर्ण राज्यों में विधानसभा चुनाव होंगे। 2026 Rajya Sabha Elections: राज्यसभा की 75 सीटों पर चुनाव होंगे। 2026 Rajya Sabha Elections: एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच सत्ता संतुलन में संभावित रूप से बदलाव आ सकता है।

नई दिल्लीः 2025 समाप्त होने में केवल 4 दिन बाकी है और राजनीति इस समय चरम पर है। संसद का शीतकालीन सत्र खत्म हो गया और मनरेगा को लेकर भाजपा और कांग्रेस में ठनी है। संसद ने विपक्ष के हंगामे के बीच बीते 18 दिसंबर को ‘विकसित भारत- जी राम जी विधेयक, 2025’ को मंजूरी थी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की संतुति के बाद अब यह अधिनियम बन चुका है। यह 20 साल पुराने मनरेगा की जगह लेगा। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने शनिवार को दावा किया कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) को खत्म करने का फैसला सीधे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने किया।

ऐसा करते समय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान तथा कैबिनेट से विचार-विमर्श नहीं किया गया। उन्होंने यह उम्मीद भी जताई कि सरकार के इस कदम के खिलाफ लड़ाई में विपक्ष एकजुट होकर खड़ा होगा। अब बात करते हैं 2026 पर। 2026 में कई राज्य में चुनाव होंगे और सता की चाभी यहां से वहां होने की उम्मीद है।

2026 Rajya Sabha Elections: पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु और असम में विधानसभा चुनाव

इस साल न केवल पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु और असम जैसे महत्वपूर्ण राज्यों में विधानसभा चुनाव होंगे, बल्कि राज्यसभा की 75 सीटों पर भी चुनाव होंगे। ये उच्च सदन की सीटें अप्रैल, जून और नवंबर 2026 के दौरान रिक्त होंगी, जिससे एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच सत्ता संतुलन में संभावित रूप से बदलाव आ सकता है।

2026 Rajya Sabha Elections: बिहार से राज्यसभा की 10 और उत्तर प्रदेश से 10 सीटें रिक्त होंगी

आगामी चुनावों में बिहार से राज्यसभा की 10 और उत्तर प्रदेश से 10 सीटें रिक्त होंगी। महाराष्ट्र, झारखंड, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और कई पूर्वोत्तर राज्यों में भी सीटें खाली होंगी। 2026 के राज्यसभा चुनावों के राष्ट्रीय महत्व और भविष्य के विधायी एजेंडे पर उनके संभावित प्रभाव को दर्शाता है। जिन वरिष्ठ नेताओं का कार्यकाल 2026 में समाप्त हो रहा है।

2026 Rajya Sabha Elections: हरदीप सिंह पुरी, बीएल वर्मा, रवनीत सिंह बिट्टू और जॉर्ज कुरियन शामिल

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा, दिग्विजय सिंह, शरद पवार और केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी, बीएल वर्मा, रवनीत सिंह बिट्टू और जॉर्ज कुरियन शामिल हैं। इन नेताओं का राजनीतिक भविष्य अनिश्चित है, क्योंकि यह देखना बाकी है कि वे संसद में लौटेंगे या उनकी जगह नए चेहरे आएंगे।

2026 Rajya Sabha Elections: नवंबर 2026 में राज्यसभा में महाराष्ट्र की 7 और बिहार की 5 सीटें रिक्त

अप्रैल और जून के बीच और फिर नवंबर 2026 में राज्यसभा में महाराष्ट्र की 7 और बिहार की 5 सीटें रिक्त हो जाएंगी। साथ ही झारखंड, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में भी अतिरिक्त रिक्तियां होंगी। उत्तर प्रदेश की दस सीटें भी नवंबर तक खाली होने वाली हैं। मध्य प्रदेश, असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के सांसदों का कार्यकाल भी इसी अवधि में समाप्त हो जाएगा, जिससे बदलाव का दायरा और भी बढ़ जाएगा।

2026 Rajya Sabha Elections: एनडीए के पास राज्यसभा में 129 सीटें हैं, जबकि विपक्ष के पास 78 सीटें

वर्तमान में, एनडीए के पास राज्यसभा में 129 सीटें हैं, जबकि विपक्ष के पास 78 सीटें हैं। इसलिए 2026 के चुनाव एक महत्वपूर्ण मुकाबला साबित होने वाले हैं, जो उच्च सदन में सत्ता के संतुलन को बदल सकते हैं और आने वाले समय में विधायी परिणामों और पार्टी रणनीतियों को प्रभावित कर सकते हैं। बिहार में 9 अप्रैल को राज्यसभा की पांच सीटें खाली हो जाएंगी।

2026 Rajya Sabha Elections: भाजपा और जेडीयू दोनों को दो-दो सीटें मिल सकती हैं

मार्च तक चुनाव होने की संभावना है। जिन नेताओं का कार्यकाल समाप्त हो रहा है उनमें आरजेडी के प्रेम चंद गुप्ता और अमरेंद्र धारी सिंह, जेडीयू के हरिवंश नारायण सिंह और केंद्रीय मंत्री रामनाथ ठाकुर और राष्ट्रीय लोक मोर्चा के उपेंद्र कुशवाहा शामिल हैं। बिहार विधानसभा में हुए बदलावों के बाद, भाजपा और जेडीयू दोनों को दो-दो सीटें मिल सकती हैं, जबकि एक सीट चिराग पासवान को मिलने की संभावना है।

उपेंद्र कुशवाहा की वापसी अनिश्चित है। महाराष्ट्र में अप्रैल 2026 में राज्यसभा की सात सीटों पर चुनाव होंगे। शरद पवार, प्रियंका चतुर्वेदी और केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले जैसे प्रमुख नेताओं का कार्यकाल समाप्त हो रहा है। महाराष्ट्र में 2024 के विधानसभा चुनावों के बाद राजनीतिक परिदृश्य बदल गया है।

2026 Rajya Sabha Elections: शरद पवार और प्रियंका चतुर्वेदी की संसद में वापसी की संभावना अनिश्चित

जिससे शरद पवार और प्रियंका चतुर्वेदी की संसद में वापसी की संभावना अनिश्चित हो गई है। सत्तारूढ़ महायुति गठबंधन को इन सीटों में से अधिकांश पर जीत हासिल होने की उम्मीद है। महा विकास अघाड़ी में सबसे अधिक विधायकों वाली कांग्रेस के सामने यह रणनीतिक विकल्प है कि वह अपने उम्मीदवार उतारे या सहयोगी दलों के उम्मीदवारों का समर्थन करे।

राज्य में गठबंधनों और दलों की ताकत को देखते हुए यह स्थिति महाराष्ट्र के राज्यसभा चुनावों में और अधिक रोमांच पैदा करती है। कर्नाटक से कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा क्रमशः जून और अप्रैल 2026 में राज्यसभा सदस्य के रूप में सेवानिवृत्त होंगे। कर्नाटक की चार सीटों पर चुनाव होंगे।

2026 Rajya Sabha Elections: हरदीप सिंह पुरी, बीएल वर्मा, बृज लाल, सीमा द्विवेदी

कांग्रेस के तीन जीतने का अनुमान है और विपक्ष को क्रॉस-पार्टी समर्थन के आधार पर एक सीट मिल सकती है। उत्तर प्रदेश में नवंबर 2026 तक दस राज्यसभा सीटों के लिए चुनाव होंगे। वर्तमान में भाजपा के पास आठ सीटें हैं, जबकि समाजवादी पार्टी (एसपी) और बसपा के पास एक-एक सीट है। सदस्यों में हरदीप सिंह पुरी, बी.एल. वर्मा, बृज लाल, सीमा द्विवेदी और अन्य शामिल हैं।

राज्य विधानसभा में भाजपा की मजबूत स्थिति को देखते हुए वह आठ सीटें जीत सकती है, जबकि सपा को दो सीटें मिलने की संभावना है और बसपा अपनी सीटें खो सकती है। रवनीत सिंह बिट्टू ने 2024 के लोकसभा चुनावों से पहले कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए और अपनी सीट हारने के बावजूद केंद्रीय मंत्री नियुक्त हुए।

2026 Rajya Sabha Elections: मध्य प्रदेश से जॉर्ज कुरियन और दिग्विजय सिंह सेवानिवृत्त

राजस्थान से राज्यसभा कार्यकाल जून 2026 में समाप्त हो रहा है। मध्य प्रदेश से जॉर्ज कुरियन और दिग्विजय सिंह भी सेवानिवृत्त हो रहे हैं, जिससे उनकी सीटें नए उम्मीदवारों के लिए खुल जाएंगी। झारखंड मुक्ति मोर्चा के संस्थापक शिबू सोरेन की राज्यसभा सीट उनके निधन से पहले ही रिक्त हो गई थी।

2026 Rajya Sabha Elections: शक्तिसिंह गोहिल, आंध्र प्रदेश से सना सतीश बाबू, अयोध्या रामी रेड्डी, परिमल नथवानी, पिल्ली सुभाष

जिनका कार्यकाल समाप्त हो रहा है, उनमें गुजरात से शक्तिसिंह गोहिल, आंध्र प्रदेश से सना सतीश बाबू, अयोध्या रामी रेड्डी, परिमल नथवानी, पिल्ली सुभाष और अभिषेक मनु सिंघवी शामिल हैं। पश्चिम बंगाल से साकेत गोखले सहित पांच सदस्य और तमिलनाडु से थंबी दुरई और तिरुचि शिवा जैसे छह सदस्य सेवानिवृत्त होने वाले हैं।

इसके अतिरिक्त, असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर और मिजोरम जैसे पूर्वोत्तर राज्यों के सदस्यों के साथ-साथ उत्तराखंड के नरेश बंसल और हिमाचल प्रदेश की इंदु बाला गोस्वामी का कार्यकाल भी समाप्त हो रहा है। मनोनीत सदस्यों में भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई का कार्यकाल भी मार्च 2026 में समाप्त होने वाला है।

