VIDEO: जैसलमेर से जोधपुर जा रही बस में आग लगने से 20 लोगों की मौत

जैसलमेर:राजस्थान से एक दुखद घटना सामने आई है, जहाँ जैसलमेर से जोधपुर जा रही 57 यात्रियों से भरी एक बस में आग लगने से कम से कम 20 लोगों की मौत हो गई है और कई अन्य घायल बताए जा रहे हैं। मृतकों की संख्या और बढ़ सकती है। घटनास्थल से भयावह दृश्य सामने आए हैं। कई यात्रियों को अस्पताल ले जाया गया है और उनका इलाज चल रहा है।

पुलिस के अनुसार, बस 57 यात्रियों को लेकर जैसलमेर से लगभग 3:00 बजे रवाना हुई थी। जैसलमेर-जोधपुर राजमार्ग पर यात्रा करते समय, वाहन के पिछले हिस्से से धुआँ निकलने लगा। कुछ दृश्य भी सामने आए हैं जिनमें घायल यात्रियों को एम्बुलेंस में अस्पताल ले जाते हुए दिखाया गया है। चालक ने वाहन को सड़क किनारे रोक दिया, लेकिन कुछ ही सेकंड में आग ने वाहन को अपनी चपेट में ले लिया।

राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इस त्रासदी पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा, "जैसलमेर में एक बस में आग लगने की घटना अत्यंत हृदयविदारक है। मैं इस दुखद दुर्घटना से प्रभावित नागरिकों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करता हूँ। संबंधित अधिकारियों को घायलों का उचित उपचार सुनिश्चित करने और प्रभावित लोगों को हर संभव सहायता प्रदान करने के निर्देश दिए गए हैं।"

उन्होंने कहा, "प्रभु श्री राम दिवंगत आत्माओं को अपने श्रीचरणों में स्थान प्रदान करें। राज्य सरकार प्रभावित परिवारों के साथ है और उन्हें हर संभव सहायता प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है।"

जिलाधिकारी की प्रतिक्रिया

इस त्रासदी पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए, ज़िला मजिस्ट्रेट गौरव अग्रवाल ने कहा, "जैसलमेर में एक बस में आग लग गई, जिसके परिणामस्वरूप इतना बड़ा हादसा हुआ। 16 घायलों को यहाँ रेफर किया गया है। घायलों का अच्छा इलाज किया जाएगा।"

पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शोक व्यक्त किया

इस त्रासदी पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए, कांग्रेस नेता और पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा, "जैसलमेर से जोधपुर जा रही एक बस में आग लगने से 20 लोगों की मौत हृदय विदारक है। इस दुर्घटना की खबर ने मेरे मन को बहुत विचलित कर दिया है।"

जैसलमेर से जोधपुर आ रही बस में आग लगने से 20 लोगों की मृत्यु हृदय विदारक है। इस हादसे की सूचना से मन विचलित है।



उन्होंने कहा, "मैं ईश्वर से दिवंगत आत्माओं को अपने श्रीचरणों में स्थान देने तथा घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूं।"

