VIDEO: जैसलमेर से जोधपुर जा रही बस में आग लगने से 20 लोगों की मौत
By रुस्तम राणा | Updated: October 14, 2025 22:42 IST2025-10-14T22:42:08+5:302025-10-14T22:42:38+5:30
जैसलमेर:राजस्थान से एक दुखद घटना सामने आई है, जहाँ जैसलमेर से जोधपुर जा रही 57 यात्रियों से भरी एक बस में आग लगने से कम से कम 20 लोगों की मौत हो गई है और कई अन्य घायल बताए जा रहे हैं। मृतकों की संख्या और बढ़ सकती है। घटनास्थल से भयावह दृश्य सामने आए हैं। कई यात्रियों को अस्पताल ले जाया गया है और उनका इलाज चल रहा है।
पुलिस के अनुसार, बस 57 यात्रियों को लेकर जैसलमेर से लगभग 3:00 बजे रवाना हुई थी। जैसलमेर-जोधपुर राजमार्ग पर यात्रा करते समय, वाहन के पिछले हिस्से से धुआँ निकलने लगा। कुछ दृश्य भी सामने आए हैं जिनमें घायल यात्रियों को एम्बुलेंस में अस्पताल ले जाते हुए दिखाया गया है। चालक ने वाहन को सड़क किनारे रोक दिया, लेकिन कुछ ही सेकंड में आग ने वाहन को अपनी चपेट में ले लिया।
जैसलमेर से जोधपुर जा रही बस में भीषण आग लगने की दुःखद सूचना प्राप्त हुई है।— UDAI LAL SHARMA (@UDAILALSHARMA98) October 14, 2025
ईश्वर से प्रार्थना है कि इस दुर्घटना में जनहानि न हो, घायलों को शीघ्र पूर्ण स्वास्थ्य लाभ प्राप्त और प्रभावित परिवारों को इस कठिन समय में धैर्य और संबल प्रदान करें।#Jaisalmer#Jodhpur#Rajasthanpic.twitter.com/QdQr1PwWoO
राजस्थान के मुख्यमंत्री ने जताया दुख
राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इस त्रासदी पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा, "जैसलमेर में एक बस में आग लगने की घटना अत्यंत हृदयविदारक है। मैं इस दुखद दुर्घटना से प्रभावित नागरिकों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करता हूँ। संबंधित अधिकारियों को घायलों का उचित उपचार सुनिश्चित करने और प्रभावित लोगों को हर संभव सहायता प्रदान करने के निर्देश दिए गए हैं।"
उन्होंने कहा, "प्रभु श्री राम दिवंगत आत्माओं को अपने श्रीचरणों में स्थान प्रदान करें। राज्य सरकार प्रभावित परिवारों के साथ है और उन्हें हर संभव सहायता प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है।"
जैसलमेर में बस में लगी आग की घटना अत्यंत हृदयविदारक है। इस दुखद हादसे से प्रभावित नागरिकों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं। संबंधित अधिकारियों को घायलों के समुचित उपचार एवं प्रभावितों को हरसंभव सहायता उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं।— Bhajanlal Sharma (@BhajanlalBjp) October 14, 2025
प्रभु श्रीराम दिवंगत आत्माओं को…
जिलाधिकारी की प्रतिक्रिया
इस त्रासदी पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए, ज़िला मजिस्ट्रेट गौरव अग्रवाल ने कहा, "जैसलमेर में एक बस में आग लग गई, जिसके परिणामस्वरूप इतना बड़ा हादसा हुआ। 16 घायलों को यहाँ रेफर किया गया है। घायलों का अच्छा इलाज किया जाएगा।"
पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शोक व्यक्त किया
इस त्रासदी पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए, कांग्रेस नेता और पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा, "जैसलमेर से जोधपुर जा रही एक बस में आग लगने से 20 लोगों की मौत हृदय विदारक है। इस दुर्घटना की खबर ने मेरे मन को बहुत विचलित कर दिया है।"
जैसलमेर से जोधपुर आ रही बस में आग लगने से 20 लोगों की मृत्यु हृदय विदारक है। इस हादसे की सूचना से मन विचलित है।— Ashok Gehlot (@ashokgehlot51) October 14, 2025
मैं ईश्वर से दिवंगत आत्माओं को अपने श्रीचरणों में स्थान देने एवं घायलों को शीघ्र स्वस्थ करने की प्रार्थना करता हूं।
उन्होंने कहा, "मैं ईश्वर से दिवंगत आत्माओं को अपने श्रीचरणों में स्थान देने तथा घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूं।"