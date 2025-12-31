निमेसुलाइड की 100 मिग्रा से अधिक की मौखिक खुराक पर बैन?, एक्शन में स्वास्थ्य मंत्रालय
Nimesulide banned: सरकार ने तत्काल प्रभाव से निमेसुलाइड युक्त 100 मिलीग्राम से अधिक मात्रा वाली दर्द निवारक और बुखार की सभी मौखिक दवाओं के निर्माण, बिक्री और वितरण पर प्रतिबंध लगा दिया है।
नई दिल्लीः केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने गंभीर स्वास्थ्य जोखिमों का हवाला देते हुए लोकप्रिय दर्द निवारक निमेसुलाइड युक्त 100 मिलीग्राम (मिलीग्राम) से अधिक मात्रा वाली सभी मौखिक दवाओं के निर्माण, बिक्री और वितरण पर प्रतिबंध लगा दिया है। 29 दिसंबर की देर रात जारी एक सरकारी अधिसूचना में कहा गया है। यह प्रतिबंध औषधि तकनीकी सलाहकार बोर्ड से परामर्श के बाद औषधि एवं सौंदर्य प्रसाधन अधिनियम, 1940 की धारा 26ए के तहत लगाया गया है। निमेसुलाइड युक्त 100 मिलीग्राम से अधिक मात्रा वाली सभी मौखिक दवाओं का सेवन मानव स्वास्थ्य के लिए जोखिम भरा हो सकता है।
इनके सुरक्षित विकल्प उपलब्ध हैं।" निमेसुलाइड, एक गैर-स्टेरॉयडल सूजनरोधी दवा है, जो संभावित यकृत विषाक्तता और अन्य प्रतिकूल प्रभावों के कारण वैश्विक स्तर पर जांच के दायरे में रही है। यह कदम सुरक्षा मानकों को सख्त करने और उच्च जोखिम वाली दवाओं को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने के प्रयासों के अनुरूप है।
क्यों महत्वपूर्ण है- निमेसुलाइड, एक गैर-स्टेरॉयडल सूजनरोधी दवा (एनएसएआईडी), संभावित यकृत विषाक्तता और अन्य प्रतिकूल प्रभावों के लिए लंबे समय से वैश्विक स्तर पर जांच के दायरे में रही है। भारत का यह कदम सुरक्षा मानकों को सख्त करने और उच्च जोखिम वाली दवाओं को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने के व्यापक प्रयासों के अनुरूप है।
यह प्रतिबंध मानव उपयोग के लिए निमेसुलाइड के निर्माण, बिक्री और वितरण पर लागू होता है, जिससे ये उच्च खुराक वाले उत्पाद घरेलू बाजार से प्रभावी रूप से हट जाते हैं। कम खुराक वाले फॉर्मूलेशन और अन्य चिकित्सीय विकल्प उपलब्ध रहेंगे। निमेसुलाइड-आधारित ब्रांडों का विपणन करने वाली दवा कंपनियों को उत्पादन रोकना होगा और प्रभावित बैचों को वापस मंगाना होगा।
विश्लेषकों का अनुमान है कि बड़े दवा निर्माताओं पर इसका वित्तीय प्रभाव सीमित होगा, क्योंकि निमेसुलाइड कुल NSAID बिक्री का एक छोटा हिस्सा है, लेकिन महत्वपूर्ण हिस्सेदारी वाली छोटी कंपनियों को राजस्व संबंधी दबाव का सामना करना पड़ सकता है।
भारत ने सार्वजनिक स्वास्थ्य की रक्षा के लिए धारा 26ए के तहत पहले भी कई निश्चित खुराक संयोजनों और उच्च जोखिम वाली दवाओं पर प्रतिबंध लगाया है। यह नवीनतम कदम दवा सुरक्षा को लेकर बढ़ती चिंताओं के बीच सख्त फार्माकोविजिलेंस के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है।
भारत ने सार्वजनिक स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए पहले भी धारा 26ए का उपयोग करके कई निश्चित खुराक संयोजनों और उच्च जोखिम वाली दवाओं पर प्रतिबंध लगाया है। देश ने घरेलू सक्रिय फार्मास्युटिकल सामग्री निर्माण को बढ़ावा देने के लिए तीन और साढ़े तीन वर्षों में थोक औषधि पार्क संवर्धन योजना के तहत सितंबर 2025 तक कुल 4,763.34 करोड़ रुपये का निवेश किया है।