डॉ. रोहित माधव साने को “Personality of the Year 2025” का सम्मान
By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: December 9, 2025 17:22 IST2025-12-09T17:21:57+5:302025-12-09T17:22:28+5:30
डॉ. कुमार विशाल वर्मा ने प्रदान किया, जिनकी कंपनी 34+ शहरों में 150+ हेल्थकेयर क्लाइंट्स के साथ काम कर चुकी है और कई वर्षों से heart disease, diabetes care और preventive healthcare में असाधारण योगदान देने वाले नेताओं को सम्मानित करती रही है।
Mumbai-Biztory Business Solutions Pvt. Ltd. ने भारत के हेल्थकेयर और integrative cardiac care सेक्टर में उल्लेखनीय योगदान के लिए वर्ष 2025 का प्रतिष्ठित “Personality of the Year” सम्मान डॉ. रोहित माधव साने को प्रदान किया। यह खिताब, विशेष टैगलाइन “Ayurveda Icon of India” के साथ, उनके दो दशक लंबे Ayurvedic heart blockage treatment[h1] और cardiac prevention मिशन की राष्ट्रीय मान्यता है।
यह सम्मान Biztory के फ़ाउंडर डायरेक्टर और Doctor of Healthcare Growth Strategy, डॉ. कुमार विशाल वर्मा ने प्रदान किया, जिनकी कंपनी 34+ शहरों में 150+ हेल्थकेयर क्लाइंट्स के साथ काम कर चुकी है और कई वर्षों से heart disease, diabetes care और preventive healthcare में असाधारण योगदान देने वाले नेताओं को सम्मानित करती रही है।
पुरस्कारक्योंमहत्वपूर्णहै
सम्मान प्रदान करते हुए डॉ. वर्मा ने कहा कि डॉ. साने ने Ayurvedic cardiac prevention और non-surgical heart blockage reversal को वैज्ञानिक डेटा, modern diagnostics और clinical research के साथ जोड़ा है, जिससे Ayurveda-based heart treatment को नई विश्वसनीयता मिली है। Biztory द्वारा पहले सम्मानित हस्तियों में सांसद डॉ. श्रीकांत शिंदे, ह्यूमैनिटेरियन डॉ. यशोदा सोलंकी और COVID के दौरान नि:शुल्क सेवा देने वाले अस्पताल मालिक श्री परेश शाह शामिल रहे हैं, जिनकी श्रेणी में अब डॉ. साने का नाम भी जुड़ गया है।
एकव्यक्तिगतपीड़ासेजन्मा cardiac prevention movement
साल 2004 में मात्र 17 दिनों के भीतर डॉ. साने के पिता ने तीन दिल के दौरे, एक स्ट्रोक, लकवा और किडनी फेल्योर का सामना किया, जबकि modern cardiology और hospital care उपलब्ध थी। इस त्रासदी ने उन्हें heart disease treatment के मौजूदा मॉडल को चुनौती देने और heart blockage, heart attack prevention तथा lifestyle diseases के लिए root-cause आधारित, integrative समाधान खोजने के लिए प्रेरित किया।
इसी संकल्प से Madhavbaug की स्थापना हुई, जो आज Ayurvedic heart blockage treatment,type 2 diabetes treatment[h2] और hypertension management तथा weight loss जैसे क्षेत्रों में protocol-based, evidence-driven Ayurvedic care के लिए जाना जाता है। अपने पिता के नाम पर संस्थान का नाम रखकर डॉ. साने ने इस movement को व्यक्तिगत श्रद्धांजलि और राष्ट्रीय मिशन दोनों रूप दिए।
मिशन: प्रबंधननहीं, reversal
डॉ. साने का विज़न तीन प्रमुख स्तंभों पर आधारित है। पहला, Ayurveda-based non-surgical heart treatment को वैज्ञानिक विश्वसनीयता देना; उनकी विकसित Sampurna Hridaya Shuddhikaran (SHS) therapy को वैश्विक मेडिकल जर्नल The Lancet में जगह मिल चुकी है, जो coronary artery disease और heart blockage जैसे मामलों में integrative विकल्प प्रस्तुत करती है। दूसरा, हर उपचार को data-driven बनाना; Madhavbaug में 2D Echo, ECG, TMT/METS, lipid profile, HbA1c, BMI और weight loss जैसे पैरामीटर से प्रगति को मापा जाता है, जिससे Ayurveda for heart disease, diabetes और hypertension को measurable outcomes के साथ जोड़ा गया है।
तीसरा स्तंभ cardiac prevention को mass movement बनाना है; देशभर में 350+ Cardiac Prevention Centres और 4 Ayurvedic cardiac hospitals के माध्यम से early detection, lifestyle modification, obesity और diabetes control का संदेश लाखों मरीजों तक पहुंचाया गया है। यहाँ heart blockage के साथ‑साथ high blood pressure, metabolic syndrome और stress-driven lifestyle diseases को भी Ayuvedic diet, exercise, stress management और detox therapies के ज़रिए holistically manage किया जाता है।
विज्ञानऔरपरंपराकासंगम
Madhavbaug ने डॉ. साने की अगुवाई में Ayurvedic treatments को protocol-based बनाया, औषधियों के pharmacological fingerprinting और 50 लाख+ मरीजों के clinical data documentation से research-ready ecosystem खड़ा किया। साथ ही, देशभर के BAMS doctors को modern diagnostic interpretation, research methodology और scientific reporting की ट्रेनिंग देकर उन्हें integrative cardiology और preventive care के क्षेत्र में नई पहचान दिलाई गई है।
भारतकेलिएएकनईदिशा
ऐसे समय में जब युवाओं में heart attack, diabetes और hypertension तेजी से बढ़ रहे हैं, डॉ. रोहित साने का Ayurveda-based integrative cardiac care model केवल वैकल्पिक नहीं, बल्कि पूरक और भविष्य-उन्मुख समाधान के रूप में देखा जा रहा है। “Personality of the Year 2025 – Ayurveda Icon of India” का सम्मान यह संदेश देता है कि सेवा, नवाचार और evidence-based Ayurveda मिलकर न केवल एक डॉक्टर का करियर, बल्कि पूरे देश की heart health strategy बदल सकते हैं।
[h1]https://madhavbaug.org/reversal-ayurvedic-treatment-for-heart-blockage/ Hyperlink
[h2]hyperlink to https://madhavbaug.org/ayurvedic-diabetes-reversal-treatment-program/