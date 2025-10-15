Cancer Vaccine: कैंसर को जड़ से खत्म कर देगी ये वैक्सीन! US के वैज्ञानिक ने बनाई 'सुपर वैक्सीन', कैंसर के इलाज का किया दावा

Cancer Vaccine:कैंसर को हराने की दिशा में एक बड़ी सफलता मानी जा रही है। मैसाचुसेट्स एमहर्स्ट विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने एक 'सुपर वैक्सीन' विकसित की है जो प्रयोगशाला के चूहों में इस घातक बीमारी को पूरी तरह से रोकती है। एक विशेष प्रतिरक्षा-बढ़ाने वाले फॉर्मूले से युक्त इस प्रायोगिक वैक्सीन ने जानवरों की प्रतिरक्षा प्रणाली को कैंसर कोशिकाओं को ट्यूमर में विकसित होने से पहले ही पहचानने और नष्ट करने में मदद की है।

कई परीक्षणों और परीक्षणों में, जो ज़्यादातर चूहों पर किए गए, उनमें से ज़्यादातर टीका लगाए गए चूहे स्वस्थ रहे, जबकि बिना टीका लगाए चूहों में कैंसर विकसित हो गया। इस प्रयोग में भाग लेने वाले वैज्ञानिकों के अनुसार, यह क्रांतिकारी नवाचार एक ऐसे भविष्य का द्वार खोल सकता है जहाँ कैंसर शुरू होने से पहले ही रुक जाएगा।

यह वैक्सीन कैसे काम करती है?

वैज्ञानिकों के अनुसार, यह वैक्सीन शरीर की प्राकृतिक प्रतिरक्षा प्रणाली को उन असामान्य कोशिकाओं का पता लगाने और उन पर हमला करने के लिए प्रशिक्षित करती है जो कैंसर में बदल सकती हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि यह केवल एक प्रकार के कैंसर को लक्षित करने के बजाय, कई आक्रामक प्रकारों से सुरक्षा प्रदान करता है, जिनमें मेलेनोमा, अग्नाशय कैंसर और स्तन कैंसर शामिल हैं।

जानवरों पर किए गए शुरुआती परीक्षणों - जिनमें से अधिकांश टीका लगाए गए चूहों में ट्यूमर के कोई लक्षण नहीं दिखे - से पता चलता है कि शरीर में कैंसर से लड़ने की क्षमता है, इससे पहले कि वह अपनी पकड़ बनाए और पूरे शरीर में फैल जाए।

हालांकि, यह टीका न केवल नए ट्यूमर को रोकता है, बल्कि रोग को उत्परिवर्तित होने और शरीर के अन्य भागों में फैलने से भी रोकता है। विशेषज्ञों का कहना है कि यह दोनों पक्षों के लिए फायदेमंद हो सकता है, खासकर उन कैंसर में जिनमें मेटास्टेसिस के कारण बड़ी संख्या में मौतें होती हैं, जब रोग फेफड़े, मस्तिष्क या यकृत जैसे महत्वपूर्ण अंगों तक पहुँच जाता है। यदि मनुष्यों में भी यही सुरक्षा प्राप्त की जा सके, तो यह लाखों लोगों की जान बचाने की दिशा में एक बड़ा कदम हो सकता है।

टीका शरीर की अपनी कोशिकाओं से बनता है

वैज्ञानिकों का कहना है कि यह टीका कैंसर के खिलाफ काम करता है क्योंकि यह शरीर की अपनी कोशिकाओं से एक अनोखे घटक, जिसे सुपर एडजुवेंट कहा जाता है, के साथ बनता है। ऐसा कहा जाता है कि यह सामान्य वैक्सीन फ़ार्मुलों की तुलना में प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया को कहीं अधिक मज़बूती से बढ़ाता है, जिससे प्रतिरक्षा कोशिकाएँ कैंसर कोशिकाओं को तेज़ी से और अधिक प्रभावी ढंग से खोजकर नष्ट कर पाती हैं।

हालाँकि, यह चेतावनी दी जा रही है कि भले ही पशु अध्ययनों में परिणाम प्रभावशाली रहे हों, फिर भी शोध अभी भी अपने प्रारंभिक चरण में है और मानव परीक्षण अभी बाकी हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि कैंसर को जड़ से मिटाने के लिए, यदि संभव हो तो, मनुष्यों में इसका सुरक्षित रूप से उपयोग करने से पहले, अतिरिक्त परीक्षणों में दशकों लग सकते हैं।

