मस्तिष्क कैंसर खोपड़ी को कर देता है नष्ट, इम्यून सिस्टम को भी करता है प्रभावित, ताजा अध्ययन से हुआ खुलासा

नई दिल्ली: वैज्ञानिकों ने पता लगाया है कि मस्तिष्क कैंसर का सबसे घातक रूप, ग्लियोब्लास्टोमा, केवल मस्तिष्क को ही प्रभावित नहीं करता, बल्कि यह खोपड़ी को नष्ट कर सकता है और शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को भी प्रभावित कर सकता है। मोंटेफियोर आइंस्टीन कॉम्प्रिहेंसिव कैंसर सेंटर (एमईसीसीसी) और अल्बर्ट आइंस्टीन कॉलेज ऑफ मेडिसिन के इस अभूतपूर्व अध्ययन से पता चलता है कि ग्लियोब्लास्टोमा खोपड़ी की अस्थि मज्जा और मस्तिष्क के बीच छोटे-छोटे चैनल खोल देता है, जिससे सूजन पैदा करने वाली प्रतिरक्षा कोशिकाएं ट्यूमर के विकास को बढ़ावा देती हैं।

चूहों पर उन्नत इमेजिंग और रोगियों के सीटी स्कैन से पता चला है कि ग्लियोब्लास्टोमा चुनिंदा रूप से खोपड़ी की हड्डियों को, विशेष रूप से टांकों के साथ, नष्ट कर देता है और खोपड़ी की मज्जा में प्रतिरक्षा कोशिका संतुलन को नया आकार देता है। अध्ययन में न्यूट्रोफिल जैसी सूजन-रोधी कोशिकाओं में वृद्धि देखी गई, जबकि प्रमुख एंटीबॉडी-उत्पादक बी कोशिकाएँ लगभग गायब हो गईं।

आइंस्टीन में सहायक प्रोफेसर और नेचर न्यूरोसाइंस में प्रकाशित अध्ययन के संवाददाता लेखक डॉ. जिनान बेहनन ने कहा, "यह खोज इस बात की व्याख्या कर सकती है कि वर्तमान ग्लियोब्लास्टोमा उपचार, जो केवल मस्तिष्क पर केंद्रित हैं, अक्सर विफल क्यों होते हैं।"

दिलचस्प बात यह है कि हड्डियों के क्षरण को रोकने के लिए डिज़ाइन की गई ऑस्टियोपोरोसिस-रोधी दवाएँ खोपड़ी के क्षरण को रोकने में कारगर पाई गईं, लेकिन कुछ मामलों में, ट्यूमर को और भी आक्रामक बना दिया या शरीर को कैंसर से लड़ने में मदद करने वाली इम्यूनोथेरेपी दवाओं के काम में बाधा डाली।

इससे पता चलता है कि हड्डी और ट्यूमर दोनों को लक्षित करते समय एक नाज़ुक संतुलन की आवश्यकता होती है। यह अध्ययन ग्लियोब्लास्टोमा को केवल एक स्थानीय मस्तिष्क विकार के बजाय एक प्रणालीगत रोग के रूप में पुनर्परिभाषित करता है, जिससे ऐसे उपचारों के रास्ते खुलते हैं जो मस्तिष्क और हड्डी दोनों की प्रतिरक्षा प्रणालियों को लक्षित करते हैं।

Web Title: Brain cancer destroys the skull and also affects the immune system, a recent study reveals