पश्चिम बंगाल के बर्दवान में ट्रक-बस की टक्कर, बिहार के 10 श्रद्धालुओं की मौत, 35 घायल
By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: August 15, 2025 13:08 IST2025-08-15T13:06:37+5:302025-08-15T13:08:19+5:30
West Bengal Road Accident: गंगासागर से लौट रही एक बस पूर्वी बर्धमान में दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसमें बिहार के 10 तीर्थयात्रियों की मौत हो गई और 35 अन्य घायल हो गए।
West Bengal Road Accident: पश्चिम बंगाल के बर्दवान शहर में शुक्रवार को एक बस के सड़क किनारे खड़े एक ट्रक से टकरा जाने से बिहार के 10 तीर्थयात्रियों की मौत हो गई तथा 35 अन्य घायल हो गए। अधिकारियों ने बताया कि बिहार के पूर्व चम्पारण जिले में मोतिहारी के रहने वाले ये श्रद्धालु दक्षिण 24 परगना जिले में गंगासागर से घर लौट रहे थे, तभी पूर्व बर्दवान जिले में फगुआपुर के समीप राष्ट्रीय राजमार्ग-19 पर यह दुर्घटना हुई। उन्होंने बताया कि मृतकों में आठ पुरुष और दो महिलाएं शामिल हैं।
प. बंगाल: बर्धमान में बड़ा सड़क हादसा, बिहार के 10 तीर्थ यात्रियों की मौत। pic.twitter.com/v0vfgmsDE4— News18 Jharkhand (@News18Jharkhand) August 15, 2025
अधिकारियों ने बताया कि छह बच्चों समेत घायलों को बर्दवान मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में भर्ती कराया गया है। एक अधिकारी ने बताया, ‘‘लग्जरी बस में 45 लोग सवार थे। उनके परिवारों से संपर्क करने के प्रयास किए जा रहे हैं।’’ उन्होंने कहा, ‘‘तीर्थयात्रियों ने आठ अगस्त को मोतिहारी से अपनी यात्रा शुरू की थी। सबसे पहले वे देवघर गए और फिर गंगासागर गए थे।’’