पहले गोली मारी और फिर सिर पर टाइल से वार कर मारा?, पिता और भाई ने प्रेमी सक्षम ताटे की हत्या की, 21 वर्षीय प्रेमिका आंचल मामिडवार ने शव से किया शादी, वीडियो वायरल

Highlights आंचल के भाई हिमेश मामिडवार के बीच झगड़ा हो गया। पिता और भाइयों को फांसी दिए जाने की भी मांग की। पिछले तीन साल से सक्षम से प्रेम करती थी।

नांदेड़ः महाराष्ट्र के नांदेड़ जिले में 21 वर्षीय युवती ने अपने पिता और दो भाइयों द्वारा उसके प्रेमी की कथित रूप से हत्या किए जाने के बाद अपने प्रेमी के शव से ही ‘‘विवाह’’ कर लिया। आंचल मामिडवार के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए हैं जिसमें वह अपने प्रेमी के घर में उसके शव से ‘‘विवाह’’ करती नजर आ रही है और हत्या के लिए अपने परिजन को फांसी दिए जाने की मांग कर रही है। पुलिस के अनुसार, आंचल का प्रेमी सक्षम ताटे (20) बृहस्पतिवार शाम पुराने गंज क्षेत्र में अपने मित्रों के साथ खड़ा था, तभी उसके और आंचल के भाई हिमेश मामिडवार के बीच झगड़ा हो गया।

Aanchal Mamidwar (21yrs) and Saksham Tate were Love Birds. Today she married his corpse before his final rites after her father & brother k!ld him.



Aanchal to @htTweets “Our love won, even in Saksham's death; and my father and brothers lost". ❤️‍🩹💔 pic.twitter.com/Pv3TMKJqc3 — RAHUL (@RahulSeeker) November 30, 2025

After her father and brothers kill her boyfriend, defiant Nanded woman 'marries' corpse.



Aanchal Mamidwar's boyfriend Saksham Tate was murdered by her kin.



She demands death penalty for them. pic.twitter.com/Ba0lNLdSDP— News Arena India (@NewsArenaIndia) November 30, 2025

अधिकारी ने बताया कि हिमेश ने सक्षम पर कथित तौर पर गोली चलाई जो उसकी पसलियों के आर-पार निकल गई, इसके बाद उसने उसके सिर पर टाइल से वार किया जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। उन्होंने बताया कि घटना के कुछ ही देर बाद हिमेश, उसका भाई साहिल (25) और पिता गजानन मामिडवार (45) को गिरफ्तार कर लिया गया।

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, शुक्रवार शाम जब सक्षम के अंतिम संस्कार की तैयारी की जा रही थी, तभी आंचल वहां पहुंची। उन्होंने बताया कि आंचल ने सक्षम के शव से ‘‘विवाह’’ कर लिया और दावा किया कि इससे उनका प्रेम ‘‘अमर’’ हो जाएगा। आंचल ने बाद में पत्रकारों से बातचीत में सक्षम की हत्या के आरोपियों अपने पिता और भाइयों को फांसी दिए जाने की भी मांग की।

आंचल ने कहा, ‘‘मैं पिछले तीन साल से सक्षम से प्रेम करती थी लेकिन जाति अलग होने के कारण मेरे पिता हमारे रिश्ते के खिलाफ थे। मेरा परिवार अक्सर सक्षम को जान से मारने की धमकी देता था और अब मेरे पिता एवं भाइयों हिमेश और साहिल ने उसे मार डाला। मैं न्याय चाहती हूं। मैं चाहती हूं कि आरोपियों को फांसी दी जाए।’’

उसने कहा कि अब उसका सक्षम के घर में ही रहने का इरादा है। पुलिस के अनुसार, सक्षम और मुख्य आरोपी हिमेश दोनों की आपराधिक पृष्ठभूमि है और कभी वे घनिष्ठ मित्र थे। उसने बताया कि मामिडवार परिवार आंचल और सक्षम के रिश्ते का विरोध कर रहा था लेकिन दोनों ने संबंध समाप्त करने से इनकार कर दिया जिसके बाद सक्षम की हत्या की गई तथा यह नाटकीय ‘‘विवाह’’ हुआ।

इटवारा थाने के अधिकारी के मुताबिक, मामले में छह लोगों के खिलाफ हत्या, अवैध रूप से एकत्र होने, दंगा करने और अन्य अपराधों के आरोप में भारतीय न्याय संहिता, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अधिनियम और शस्त्र कानून के तहत मामला दर्ज किया गया है। उन्होंने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों को तीन दिन की पुलिस हिरासत में भेजा गया है।

