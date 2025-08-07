Firing At kaps Cafe: 10 जुलाई के बाद 7 अगस्त, कपिल शर्मा के नए रेस्तरां पर फिर से गोलीबारी, देखिए वीडियो
Firing At kaps Cafe: कनाडा के सरे स्थित कॉमेडियन कप्स कैफ़े पर रात में फिर से गोलीबारी की गई। कैफ़े की खिड़कियों पर लगभग आधा दर्जन गोलियों के निशान हैं।
Firing At kaps Cafe: कनाडा के सर्रे में हास्य कलाकार कपिल शर्मा के नए रेस्तरां पर फिर से गोलीबारी हुई है। कनाडा में कॉमेडियन कपिल शर्मा के कप्स कैफ़े पर गुरुवार को अज्ञात लोगों ने हमला किया और इमारत में गोलीबारी की। गुरुवार की गोलीबारी एक महीने से भी कम समय में इस तरह की दूसरी घटना है। गोलीबारी का एक वीडियो इंटरनेट पर शेयर किया गया है और सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। स्थानीय समाचार आउटलेट वैंकूवर सिटी न्यूज़ के अनुसार, कप्स कैफ़े की क्षतिग्रस्त खिड़कियों में कम से कम छह गोलियों के निशान देखे गए हैं, जिस पर पिछले महीने ही हमला हुआ था।
For the second time in less than a month - the same Surrey business has been shot at. This morning’s shooting at Kap’s Cafe comes just days after Surrey’s Mayor + Surrey Police Service members visited the business to show their support. Latest on @CityNewsVAN. pic.twitter.com/4Lrsa5ADO2— Monika Gul (@MonikaGul) August 7, 2025
सर्रे पुलिस सेवा (एसपीएस) ने बताया कि स्थानीय समयानुसार रात 1:50 बजे एक प्रतिष्ठान से कॉल आई, हालांकि प्रतिष्ठान का नाम नहीं बताया गया। पुलिस ने कहा कि उसे 10 जुलाई की रात 1:50 बजे “120 स्ट्रीट के 8400 ब्लॉक में स्थित एक प्रतिष्ठान में गोलीबारी की सूचना मिली थी।” पुलिस ने कहा, “घटनास्थल पर पहुंचने पर पता चला कि गोलियां प्रतिष्ठान की ओर चलाई गई थीं, जिससे संपत्ति को नुकसान हुआ।
घटना के समय कर्मचारी अंदर मौजूद थे।” एसपीएस ने कहा कि घटना में कोई हताहत नहीं हुआ। चार जुलाई को ब्रिटिश कोलंबिया के सर्रे में कैफे खुला था। प्रबंधन ने त्वरित प्रतिक्रिया के लिए तथा ‘संकट के इस समय में हर किसी की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए’ पुलिस का भी आभार जताया है। कपिल शर्मा ने इस घटना पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है।