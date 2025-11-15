पथ संचलन का स्वागत करने पर वक्फ बोर्ड चेयरमैन और डायरेक्टर को सिर कलम करने की धमकी, पुलिस ने दो लोगों पर किया केस दर्ज

उज्जैन: मध्यप्रदेश वक्फ बोर्ड के चेयरमैन सनवर पटेल और वक्फ बोर्ड के डायरेक्टर फैजान खान को जान से मारने की धमकी दी गई है। मामले में उज्जैन की महाकाल थाना पुलिस ने FIR दर्ज कर ली है। पुलिस ने आवेदन के बाद एक माह तक जांच की और 9 नवंबर को दोनों के खिलाफ धारा 296, 351 (3), 351 (4) बीएनएस की धारा में मामला दर्ज किया है।

दरअसल, पिछले माह उज्जैन में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) ने पथ संचलन का निकाला था। जिसका मंच से सनवर पटेल और फैजान खान ने स्वागत किया था। इसी बात से नाराज होकर 2 अलग-अलग लोगों ने सोशल मीडिया पर उनका सिर कलम करने की धमकी दी थी।जिसमें लिखा था कि तू है तुम्हारी जिंदगी में मुनाफिक हो। इंशा अल्लाह कल मुस्लिम मेजोरिटी आएगी और सबसे पहले तुम्हारी गर्दन उड़ाई जाएगी।

धमकी मिलने के बाद पिछले माह 11 अक्टूबर को फैजान खान ने महाकाल थाने में आवेदन देकर धमकी देने वाले ताज अंसारी और मो. फैजल खान के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी । मामले में फरयादी फैजान खान का कहना है कि हमने उज्जैन में सामाजिक सद्भाव को कायम रखने के लिए तोपखाना में मंच लगाकर पथ संचलन का स्वागत किया था।

उक्त स्वागत का वीडियो जब हमने इंस्टाग्राम पर अपलोड किया तो उसके बाद से निरंतर हमें कुछ कट्टरपंथियों द्वारा डराया धमकाया जा रहा है।अश्लील और अशोभनीय कमेंट कर अपमानित किया जा रहा है। जिससे हमें जान का खतरा है। हमारे मान-सम्मान को ठेस पहुंच रही थी।

