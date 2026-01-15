Uttar Pradesh News: बांदा में सिपाही ने खेला खूनी खेल, पत्नी और बेटी पर धारदार हथियार से किया हमला; बेटी की मौत

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: January 15, 2026 11:20 IST2026-01-15T11:20:35+5:302026-01-15T11:20:40+5:30

Uttar Pradesh News: सिपाही गौरव मर्का में किराए का कमरा लेकर पत्नी और बेटी के साथ रह रहा था।

Uttar Pradesh Banda Cop attacks wife and daughter with sharp-edged weapon daughter dies | Uttar Pradesh News: बांदा में सिपाही ने खेला खूनी खेल, पत्नी और बेटी पर धारदार हथियार से किया हमला; बेटी की मौत

Uttar Pradesh News: बांदा में सिपाही ने खेला खूनी खेल, पत्नी और बेटी पर धारदार हथियार से किया हमला; बेटी की मौत

Uttar Pradesh News: उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में पीआरवी पुलिस वाहन के जीप चालक सिपाही ने घरेलू विवाद के चलते बुधवार रात कथित रूप से धारदार हथियार से अपनी पत्नी और बेटी पर जानलेवा हमला कर दिया। इलाज के दौरान बेटी की मौत हो गई। पुलिस के एक अधिकारी ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी।

बबेरू क्षेत्र के पुलिस क्षेत्राधिकारी (सीओ) सौरभ सिंह ने बृहस्पतिवार को बताया कि मर्का थाना क्षेत्र में पीआरवी संख्या-5478 (डायल-112) में जीप चालक पद पर कार्यरत सिपाही गौरव कुमार (35) ने घरेलू विवाद के दौरान बुधवार की रात करीब नौ बजे कथित रूप से धारदार हथियार (कुल्हाड़ी) से अपनी पत्नी शिवानी (32) और तीन साल की बेटी परी पर जानलेवा हमला कर दिया और बाहर से दरवाजा बंद कर भाग गया।

उन्होंने बताया कि मकान मालिक की सूचना पर पहुंची पुलिस ने गंभीर रूप से घायल मां-बेटी को इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज बांदा में भर्ती करवाया, जहां इलाज के दौरान बेटी परी की मौत हो गई और बेहतर इलाज के लिए शिवानी को कानपुर भेजा गया है।

सिपाही गौरव मर्का में किराए का कमरा लेकर पत्नी और बेटी के साथ रह रहा था। सीओ ने बताया कि देर रात खोजबीन के दौरान यमुना नदी के किनारे सिपाही गौरव कुमार का मोबाइल फोन और उसकी कुछ जरूरी वस्तुएं पाई गई हैं, लेकिन अभी तक उसका पता नहीं चला है। 

Web Title: Uttar Pradesh Banda Cop attacks wife and daughter with sharp-edged weapon daughter dies

क्राइम अलर्ट से जुड़ीहिंदी खबरोंऔर देश दुनिया खबरोंके लिए यहाँ क्लिक करे.यूट्यूब चैनल यहाँ इब करें और देखें हमारा एक्सक्लूसिव वीडियो कंटेंट. सोशल से जुड़ने के लिए हमारा Facebook Pageलाइक करे

टॅग्स :uttar pradeshup policeup crimeup newsउत्तर प्रदेशयूपी क्राइमउत्तर प्रदेश समाचारहत्या