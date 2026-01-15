Uttar Pradesh News: बांदा में सिपाही ने खेला खूनी खेल, पत्नी और बेटी पर धारदार हथियार से किया हमला; बेटी की मौत

Uttar Pradesh News: उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में पीआरवी पुलिस वाहन के जीप चालक सिपाही ने घरेलू विवाद के चलते बुधवार रात कथित रूप से धारदार हथियार से अपनी पत्नी और बेटी पर जानलेवा हमला कर दिया। इलाज के दौरान बेटी की मौत हो गई। पुलिस के एक अधिकारी ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी।

बबेरू क्षेत्र के पुलिस क्षेत्राधिकारी (सीओ) सौरभ सिंह ने बृहस्पतिवार को बताया कि मर्का थाना क्षेत्र में पीआरवी संख्या-5478 (डायल-112) में जीप चालक पद पर कार्यरत सिपाही गौरव कुमार (35) ने घरेलू विवाद के दौरान बुधवार की रात करीब नौ बजे कथित रूप से धारदार हथियार (कुल्हाड़ी) से अपनी पत्नी शिवानी (32) और तीन साल की बेटी परी पर जानलेवा हमला कर दिया और बाहर से दरवाजा बंद कर भाग गया।

पारिवारिक कलह में खौफनाक वारदात, सिपाही ने पत्नी-बेटी पर किया हमला



जनपद बांदा के बबेरू क्षेत्र से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। बुधवार दिनांक 14 जनवरी 2026 को यूपी-112 में ड्राइवर के पद पर तैनात पीएसी के एक सिपाही ने पारिवारिक कलह के चलते अपनी पत्नी… pic.twitter.com/IFQSXeXgzH — L.K. Hindu (RamG) (@Ramg_Tiwari881) January 15, 2026

उन्होंने बताया कि मकान मालिक की सूचना पर पहुंची पुलिस ने गंभीर रूप से घायल मां-बेटी को इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज बांदा में भर्ती करवाया, जहां इलाज के दौरान बेटी परी की मौत हो गई और बेहतर इलाज के लिए शिवानी को कानपुर भेजा गया है।

सिपाही गौरव मर्का में किराए का कमरा लेकर पत्नी और बेटी के साथ रह रहा था। सीओ ने बताया कि देर रात खोजबीन के दौरान यमुना नदी के किनारे सिपाही गौरव कुमार का मोबाइल फोन और उसकी कुछ जरूरी वस्तुएं पाई गई हैं, लेकिन अभी तक उसका पता नहीं चला है।

