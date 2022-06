Udaipur Murder: कन्हैया लाल की हत्या के पीछे हो सकता है टेरर गैंग का हाथ, प्रारंभिक जांच के बाद NIA ने कहा

Highlights हत्या में आतंकवादी ग्रुप के शामिल होने का एनआईए ने किया खंडन प्रारंभिक जाँच के बाद NIA ने कहा हो सकता है आतंकी गिरोह का हाथ

जयपुर: राजस्थान के उदयपुर में दर्जी कन्हैया लाल की निर्मम हत्या के आरोपी रियाज अख्तरी और गौस मोहम्मद को जयपुर की विशेष एनआईए अदालत में पेश किया जाएगा। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने कहा दोनों आरोपियों से राजस्थान में ही पूछताछ की जाएगी। उन्हें दिल्ली नहीं लाया जाएगा।

एनआईए ने कहा कि इस निर्मम हत्या के पीछे प्रारंभिक जांच से पता चलता है कि कोई आतंकवादी ग्रुप शामिल नहीं हो सकता है, लेकिन एक आतंकवादी गिरोह हो सकता है। हालांकि एनआईए ने यह भी कहा कि दोनों आरोपियों के किसी आतंकवादी संगठन से संबंध होने की कुछ मीडिया रिपोर्ट अटकलों पर आधारित है।

Preliminary inquiry suggests that there may not be any terrorist group involved in the murder but a terror gang: NIA