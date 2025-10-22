62 वर्षीय शख्स 13 साल की बच्ची का दादा बनकर छात्रावास पहुंचा और बाग में ले जाकर किया रेप, बाग मालिक ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाला

Highlights गरिकापति ने कहा, "उसने (राव ने) लड़की को बहकाया। गरिकापति ने पाया कि राव पिछले महीने भी लड़की को बाहर ले गया था। परिवार वालों द्वारा बुजुर्ग की पिटाई का एक और वीडियो भी वायरल हुआ है।

तुनिः तुनि में 62 वर्षीय एक व्यक्ति को एक नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। एक पुलिस अधिकारी ने बुधवार को बताया कि बुजुर्ग व्यक्ति लड़की का दादा बनकर छात्रावास पहुंचा और वहां से उसे एक बाग में ले गया था, जहां उसने लड़की के साथ कथित तौर पर बलात्कार किया। उन्होंने बताया कि वह एक सरकारी स्कूल की छात्रा है। काकीनाडा जिले के पुलिस अधीक्षक (एसपी) बिंदु माधव गरिकापति ने बताया कि टी नारायण राव ने मंगलवार सुबह करीब 11 बजे अपराध को अंजाम दिया। गरिकापति ने कहा, "उसने (राव ने) लड़की को बहकाया।

लड़की सहमति से उसके साथ गई। लेकिन नाबालिग की सहमति को सहमति नहीं माना जाता। तकनीकी रूप से यह पॉक्सो की धाराओं के तहत अपहरण और गंभीर यौन उत्पीड़न का मामला है, क्योंकि उसने माता-पिता की सहमति नहीं ली थी।" बाग मालिक द्वारा कथित तौर पर बनाया गया एक वीडियो वायरल हो गया, जिसमें बुजुर्ग व्यक्ति कथित तौर पर लड़की का यौन उत्पीड़न कर रहा था।

वीडियो में नाबालिग लड़की साफ दिखाई दे रही थी। हालांकि, बाग के मालिक ने पुलिस में शिकायत दर्ज नहीं कराई, बल्कि वीडियो वायरल कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की। पुलिस ने लड़की का बयान लिया और यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम (पॉक्सो) और भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की संबंधित धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की। एसपी के अनुसार, बुजुर्ग और लड़की तुनी कस्बे में पड़ोसी हैं और दोनों एक ही समुदाय से हैं।

गरिकापति ने पाया कि राव पिछले महीने भी लड़की को बाहर ले गया था। इस बीच, पुलिस इस बात पर विचार कर रही है कि बाग के मालिक पर मामला दर्ज किया जाए या नहीं, क्योंकि उसने पुलिस से संपर्क करने के बजाय वीडियो वायरल कर दिया। लड़की के परिवार वालों द्वारा बुजुर्ग की पिटाई का एक और वीडियो भी वायरल हुआ है।

Web Title: Tuni 62-year-old man disguised grandfather 13-year-old girl raped her garden owner filmed incident posted social media Andhra Pradesh