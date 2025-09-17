ट्रक चालक अपहरणः पूजा खेडकर की मां ने 2 आरोपियों को भगाया और मुंबई पुलिस टीम को डराने के लिए ‘खूंखार’ कुत्ते छोड़े
By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: September 17, 2025 15:20 IST2025-09-17T15:12:29+5:302025-09-17T15:20:49+5:30
Truck driver kidnapping: अधिकारी ने बताया कि घटना नवी मुंबई में मुलुंद-ऐरोली रोड पर उस समय घटी, जब प्रह्लाद कुमार (22) द्वारा चलाया जा रहा कंक्रीट मिक्सर ट्रक एक लैंड क्रूजर कार से टकरा गया।
पुणेः पूर्व आईएएस प्रोबेशनर पूजा खेडकर की मां मनोरमा खेडकर ने ट्रक चालक अपहरण मामले में शामिल दो आरोपियों को पुणे स्थित अपने बंगले से भागने में कथित तौर पर मदद की और नवी मुंबई पुलिस टीम को डराने के लिए ‘खूंखार’ कुत्ते छोड़ दिए। स्थानीय अधिकारियों ने सोमवार को यह जानकारी दी। नवी मुंबई पुलिस ने दोनों आरोपियों की पहचान पूजा खेडकर के पिता दिलीप खेडकर और उनके अंगरक्षक प्रफुल सालुंखे के रूप में की है। अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। इस घटना के कुछ ही घंटों के भीतर रविवार को चालक को पुणे में पूजा खेडकर के घर से बचा लिया गया।
रबाले पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि यह घटना नवी मुंबई में मुलुंद-ऐरोली रोड पर उस समय घटी जब प्रह्लाद कुमार (22) द्वारा चलाया जा रहा कंक्रीट मिक्सर ट्रक एक लैंड क्रूजर कार से टकरा गया, जिसके बाद उसके और चार पहिया वाहन में सवार दो लोगों के बीच बहस हो गई।
उन्होंने कहा कि दिलीप खेडकर और सालुंखे, कुमार को एसयूवी में बैठाकर पुणे के बानेर इलाके में पूजा खेडकर के बंगले पर ले गए। इस बीच, एक शिकायत पर कार्रवाई करते हुए नवी मुंबई पुलिस को कुमार के खेडकर के बंगले पर होने का पता चला।